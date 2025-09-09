Έξι ταινίες που έρχονται το φθινόπωρο και ίσως αξίζουν τον χρόνο μας

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο υπερήρωες και δράση, ο κύκλος των μεγάλων εμπορικών επιτυχιών κλείνει. Ο Superman, το Mission: Impossible — The Final Reckoning, το Jurassic World: Rebirth και το The Fantastic Four: First Steps αποχαιρετούν τις αίθουσες, αφήνοντας χώρο για μια νέα κινηματογραφική περίοδο: αυτή των βραβείων.

Το φθινόπωρο προμηνύεται συναρπαστικό - τουλάχιστον κινηματογραφικά - με πολυαναμενόμενες επιστροφές μεγάλων ονομάτων όπως ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Ντάνιελ Κρεγκ που αναμένεται να εντυπωσιάσουν ξανά με την υποκριτική και τη σκηνοθετική τους μαεστρία.

Ακολουθούν οι πέντε ταινίες που έρχονται στις κινηματογραφικές αίθουσες:

One Battle After Another

Η συνεργασία του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον (The Master) με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία αναρχικών, απαγωγών και επαναστατικής πολιτικής στη σύγχρονη Καλιφόρνια. Πρόκειται για την πιο ακριβή ταινία του Άντερσον μέχρι σήμερα, με εντυπωσιακό προϋπολογισμό 140 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει εκρήξεις, ανταλλαγές πυροβολισμών και θεαματικές καταδιώξεις.

The Smashing Machine

Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον ίσως βρεθεί να διεκδικεί το πρώτο του βραβείο Oscar με το νέο σκληροτράχηλο biopic για τον πραγματικό MMA μαχητή Μαρκ Κερ. Ο Τζόνσον βρίσκεται ξαφνικά στην ίδια αρένα με τον Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος βρέθηκε υποψήφιος για μεγάλα βραβεία όταν πρωταγωνίστησε στο Uncut Gems του σκηνοθέτη Μπένι Σάφντι. Ο Σάφντι είναι και ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης του πολυσυζητημένου The Smashing Machine στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ντουέιν Τζόνσον.

A House of Dynamite

Η πρώτη της ταινία μετά από οκτώ χρόνια (από το Detroit) σηματοδοτεί την επιστροφή της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτιδας Κάθριν Μπίγκελοου σε ρυθμούς που κόβουν την ανάσα. Αυτή τη φορά, το θέμα είναι ένας τυχαία εκτοξευμένος πυρηνικός πύραυλος που κατευθύνεται προς τον Λευκό Οίκο.

«Ήθελα να κάνω μια ταινία που να αντιμετωπίζει ένα παράδοξο», δήλωσε πρόσφατα η Μπίγκελοου. «Να εξερευνήσω την τρέλα ενός κόσμου που ζει διαρκώς υπό τη σκιά της ολοκληρωτικής καταστροφής, αλλά σπάνια μιλάει γι’ αυτό.»

Anemone

Η μεγαλύτερη, πιο καθυστερημένη και ταυτόχρονα πιο αναμενόμενη επιστροφή στον κινηματογράφο είναι αυτή του «συνταξιούχου» Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.

Επιστρέφει, μετά την τελευταία του αποχώρηση το 2017 με το Phantom Thread, ενσαρκώνοντας έναν ταραγμένο βετεράνο στρατιώτη που υπηρέτησε στη Βόρεια Ιρλανδία και ζει μόνος του στα δάση της βόρειας Αγγλίας εδώ και 20 χρόνια.

Την ταινία σκηνοθετεί ο 27χρονος γιος του, Ρόναν, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο μεγάλου μήκους.

Jay Kelly

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πρωταγωνιστεί σε μια ταινία «mea culpa» για τους κινδύνους της υπερβολικής διασημότητας. Υποδύεται τον Τζέι Κέλι, έναν γηρασμένο σταρ του Χόλιγουντ, γνωστό για την εμφάνισή του και για ρόλους που τις περισσότερες φορές ήταν παραλλαγές του ίδιου του εαυτού του. Σας θυμίζει κάτι;

Το σενάριο όμως, γραμμένο από τον Νόα Μπάουμπαχ (Marriage Story) και την Έμιλι Μόρτιμερ, οδηγεί τον Κέλι σε σκοτεινά μονοπάτια θλίψης, μοναξιάς και απελπισίας.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει δυναμικά με μια νέα και βελτιωμένη εκδοχή του Knives Out, η οποία εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Ο Κρεγκ ενσαρκώνει ξανά τον εκκεντρικό ιδιωτικό ντετέκτιβ Μπενουά Μπλαν, που αυτή τη φορά ερευνά έναν ειδεχθή φόνο στη βόρεια Νέα Υόρκη. Στο πλευρό του εμφανίζονται οι Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Άντριου Σκοτ και Μίλα Κούνις.

Με πληροφορίες από The Times