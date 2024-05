Eurovision 2024: Εντυπωσιακή η Ουκρανία στη σκηνή του Μάλμε

Στη σκηνή της αρένας του Μάλμε εμφανίστηκε το γυναικείο ντουέτο από την Ουκρανία στη δεύτερη θέση της σειράς των εμφανίσεων για τον τελικό της Eurovision 2024.

H alyona alyona και η Jerry Heil ξεσήκωσαν το κοινό με το αισθαντικό τους τραγούδι από το οποίο δεν λείπουν οι εντάσεις. Επί σκηνής είδαμε τη Jerry Heil αναρριχάται σε ένα βράχο, φορώντας ένα αιθέριο φόρεμα, σε γήινα χρώματα, ενώ η alyona alyona αναδύεται με δύναμη και πάθος από τη σκηνή δεξιά για να ραπάρει στους ρυθμούς των έντονων μπάσων του «Teresa & Maria».

“Peace and Freedom for Ukraine!” – final words of Ukraine’s 🇺🇦 entrants, during their participation, at the 2024 Eurovision. pic.twitter.com/yH67x1dybq