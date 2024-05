Eurovision 2024: Δεν θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα ο Φινλανδός Kaarija 

Ο Φινλανδός Kaarija που επρόκειτο να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη χώρα του, ανακοίνωσε πως αποχωρεί, καθώς «δεν νιώθει καλά» με αυτό.

Πρόκειται για τον καλλιτέχνη που είχε εκπροσωπήσει πέρυσι τη Φινλανδία στη Eurovision 2023 και είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Ο περσινός δεύτερος και αγαπημένος θαυμαστής παραιτήθηκε από τη θέση του εκπρόσωπου της φινλανδικής κριτικής επιτροπής της Eurovision, λέγοντας ότι η ανακοίνωση των βαθμών για τη χώρα του «δεν το αισθάνεται σωστό», όπως μεταδίδει το BBC.

Käärijä withdrew from being the spokesperson on behalf Finland 🇫🇮 pic.twitter.com/Ce3zRo93kg