Eurovision 2024: Σάρωσε η Μαρίνα Σάττι στη σκηνή του Β' ημιτελικού

Το είπε και το έκανε η Μαρίνα Σάττι, καθώς ανέβηκε απόψε στη σκηνή της Eurovision και τα «έσπασε» στον Β' ημιτελικό.

Η Μαρίνα Σάττι μαζί με τους χορευτές της εμφανίστηκαν στην 3η θέση του Β' ημιτελικού και ξεσήκωσαν με το «Ζάρι» όλη την αρένα του Μάλμε. Το κοινό της Eurovision την καταχειροκρότησε και τραγούδησε μαζί της το κομμάτι, ενώ την επευφημούσαν κατά τη διάρκειά του. Η Μαρίνα Σάττι, ακριβώς όπως και στις πρόβες, εμφανίστηκε φορώντας το φόρεμα που συνδυάζει λευκό με μεταλλικό λιλά χρώμα και τις ψηλές μαύρες μπότες, με τους χορευτές της να είναι ντυμένοι στα μαύρα.

Η πρωτότυπη επιλογή του μονοπλάνου, που έδινε την αίσθηση πως οι τηλεθεατές είναι σαν να παρακολουθούσαν την εμφάνιση σε live από το κινητό τους, αλλά και των 3D γραφικών που πλαισίωσαν την σκηνική παρουσία της ελληνικής αποστολής, απογείωσαν την εμφάνιση.

GREECE SERVED THE BEST MEDITERRANEAN BOP OF THEIR HISTORY OF EUROVISION. #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/cLi2PhJhiH