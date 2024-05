Eurovision 2024: Ενθουσιασμός για την Αρμενία

Με αρκετά ανεβασμένη διάθεση εμφανίστηκε η Αρμένια στον τελικό της Eurovision.

Η χώρα εκπροσωπείται από τους Ladaniva με το τραγούδι «Jako», ένα έθνικ κομμάτι ερμηνευμένο εξ ολοκλήρου στα αρμένικα.

Η Αρμενία προκάλεσε ενθουσιασμό, καθώς τόσο το ευδιάθετο και ανεβαστικό πνεύμα, όσο και η σκηνική παρουσία παρέσυραν το κοινό στην αρένα. Να σημειωθεί ότι Αρμενία και Ελλάδα είναι οι μόνες χώρες με έθνικ τραγούδια στον τελικό.

The best opening of the contest this year comes from 🇦🇲 Armenia!!



What an energetic start into the song, I literally couldn‘t take my eyes from watching this performance 😍#Eurovision #Eurovision2024 #ESC2024 pic.twitter.com/BtOW5dSI9L