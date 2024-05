Eurovision 2024: Η Ιταλία κέρδισε την αρένα στο Μάλμε

Το ακριβώς αντίθετο από το τραγούδι της έφερε στον τελικό της Eurovision 2024, η Ιταλίδα Angelina Mango.

Το τραγούδι «La Noia» σημαίνει «η βαρεμάρα» καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που χόρευε καθόλη τη διάρκειά του στον χώρο της διοργάνωσης.

Η Angelina Mango με το τραγούδι αυτό κέρδισε το φετινό φεστιβάλ του San Ρemo και έτσι εκπροσωπεί την Ιταλία στον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πεθαίνω γιατί ο θάνατος κάνει τις μέρες πιο ανθρώπινες. Ζω γιατί ο πόνος κάνει τις χαρές μεγαλύτερες», λένε μεταξύ άλλων οι στίχοι του «La Noia». Η 23χρονη Angelina δηλώνει ότι έτσι παρουσιάζει την προσέγγισή της στη ζωή, αναγνωρίζοντας πως αυτή περιλαμβάνει τόσο θετικές όσο και αρνητικές στιγμές και πως όλο το φάσμα των συναισθημάτων είναι μέρος της ύπαρξής μας.

Im normally a big italy hater at eurovision, but this song just hits different this is so good! i learnt this whole lyrics when im not even italian. thats is united by music for me, MANGO YOUR A SUPERSTAR! <3 #Eurovision #eurovision2024 #italy #songfestival pic.twitter.com/zPLHV2q52D