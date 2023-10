Ερευνητές διάβασαν λέξη σε πάπυρο που έκαψε η έκρηξη του Βεζούβιου, με AI

Πολιτισμός / Out of Necessity: H επιτυχημένη κυπριακή παράσταση έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Μετά από δύο sold out κύκλους παραστάσεων στην Κύπρο, σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου και Μαρίας Βαρνακκίδου, το θεατρικό έργο Out of Necessity ταξιδεύει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για τρεις μόνο βραδιές.

