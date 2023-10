Έμα Κόριν - Ράμι Μάλεκ: Έφυγαν χέρι - χέρι από πάρτι στο Παρίσι

Νέος δεσμός στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, καθώς το Page Six θέλει πλέον ζευγάρι τους Ράμι Μάλεκ και Έμα Κόριν. Οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν να αποχωρούν χέρι χέρι, ντυμένοι περίπου ασορτί, μετά από πάρτι στο Παρίσι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος, ο 42χρονος Ράμι Μάλεκ έφυγε χθες από το πάρτι του οίκου μόδας Miu Miu, κρατώντας το χέρι τ@ 27χρον@ Έμα Κόριν, ηθοποιού που έγινε γνωστ@ από τον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη σειρά του Netflix «The Crown».

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» το ζευγάρι των γνωστών ηθοποιών καθώς έφευγαν από το εστιατόριο Laurent όπου φωτογραφήθηκαν με άλλες διασημότητες, συμπεριλαμβανομένης της Σίντνεϊ Σουίνι.

Μάλιστα, το ζευγάρι είχε και ταιριαστό ντύσιμο, με τον Ράμι Μάλεκ να φορά ένα γκρι blazer σε συνδυασμό με ένα μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι. Όσο για τ@ Έμα Κόριν, που προσδιορίζεται ως non binary, φορούσε ένα γκρι φόρεμα που το συνδύασε με μαύρο σακάκι.

