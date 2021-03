Τις προεγκρίσεις χρηματοδότησης 37 κινηματογραφικών σχεδίων ανακοίνωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, μετά την αξιολόγηση μέρους των από διετίας εκκρεμών προτάσεων.

Ανακοίνωσε επίσης τη στήριξη των συμπαραγωγών που πραγματοποίησαν γυρίσματα εν μέσω πανδημίας, αλλά και ένα πρόγραμμα που «διευκολύνει την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών».

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ανακοίνωσε τα ακόλουθα αναφορικά με την αξιολόγηση των από διετίας εκκρεμών προτάσεων, τη στήριξη των συμπαραγωγών του που επιβαρύνθηκαν από την πανδημία, αλλά και την υλοποίηση ενός προγράμματος ενίσχυσης ανεύρεσης χώρων γυρισμάτων για διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές:

«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης 195 προτάσεων, μεγάλου μέρους αυτών που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΚΚ για τα έτη 2019 και 2020. Προεγκρίθηκαν 37 προτάσεις που χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό του 1.920.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι από αυτές, οι 7 έχουν θεματική για παιδιά και νέους ενώ οι 17 είναι προτάσεις πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών.

Παραμένει άμεση προτεραιότητα να απεγκλωβιστούν οι παραγωγοί και δημιουργοί κινηματογραφικών έργων από τις μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις. Το Δ.Σ του ΕΚΚ και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής δεσμεύονται να κλείσει οριστικά εντός του διμήνου Απριλίου – Μαϊου ο κύκλος της αξιολόγησης, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μετά από μεγάλη διακοπή με τη συνδρομή των συνεργατών.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ταχύτερη μετάβαση του ΕΚΚ σε έναν νέο Χρηματοδοτικό Κανονισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ελληνικού σινεμά τόσο στην παραγωγή, όσο και στην προώθηση και τη διανομή των ταινιών του» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το ΕΚΚ, αποδεχόμενο σχετικό αίτημα της κινηματογραφικής κοινότητας, εκπόνησε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των ταινιών συμπαραγωγής του που πραγματοποίησαν γυρίσματα κατά την πρώτο κύμα της πανδημίας, καλύπτοντας το επιπλέον κόστος που δημιουργήθηκε από την υποχρέωση τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων».

Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του ΕΚΚ η Διεύθυνση Hellenic Film Commission επιμελήθηκε και αρχίζει να εφαρμόζει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support). «Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στην προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών καθώς απευθύνεται σε κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα οποία ενδιαφέρονται να διενεργήσουν προκαταρκτικό location scouting στη χώρα μας.

Καθώς ο εντοπισμός κατάλληλων χώρων και τοποθεσιών με επιτόπια έρευνα αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην επιλογή μιας χώρας υποδοχής για γυρίσματα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ακολουθεί τις καλές διεθνείς πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες, η οικονομική ενίσχυση σ’ αυτό το στάδιο της προ-παραγωγής αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών» τονίζεται από το ΕΚΚ.

Επίσης αποφασίστηκαν προεγκρίσεις για το έτος 2019 στο «Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων», το «Πρόγραμμα για Νέους Σκηνοθέτες» και το «Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ», ενώ οι προεγκρίσεις για το έτος 2020 των προγραμμάτων αυτών καθώς και του Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους (ετών 2019 και 2020) θα ανακοινωθούν σύντομα. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συγγραφή Σεναρίου- Development» (Α. Στάδιο Συγγραφής Treatment) εξετάστηκαν συνολικά 111 σχέδια.

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συγγραφή Σεναρίου- Development» (Α. Στάδιο Συγγραφής Treatment) εξετάστηκαν συνολικά 111 σχέδια.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.11.18 - 31.01.19, 01.02.19 - 30.04.19, 01.05.19 - 31.07.19, 01.08.19 - 31.10.19 υποβλήθηκαν πενήντα επτά (57) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 17.500€ για τα εξής εφτά (7) σχέδια:

CAMEO GUMS

Σενάριο: ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ

Σκηνοθεσία: -

Παραγωγή: STEFI & LYNX

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

Ο ΑΛΛΟΣ

Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΙΝΑ ΨΥΚΟΥ

Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: -

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

ΒΟΥΡΛΑ

Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ

Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ

Παραγωγή: -

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Σενάριο: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΦΑΣ

Σκηνοθεσία: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΡΤΗ

Παραγωγή: HOMEMADE FILMS

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

ΤΡΕΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ

Σενάριο: ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, IAN HASSETT

Σκηνοθεσία: ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

Παραγωγή: HAOS FILM

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

ΤΣΕΠΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Σενάριο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Σκηνοθεσία: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Παραγωγή: -

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Σενάριο: ΙΣΜΗΝΗ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ, JERKER BECKMAN

Σκηνοθεσία: ΙΣΜΗΝΗ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ

Παραγωγή: -

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.11.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 30.04.20, 01.05.20 - 31.07.20, 01.08.20 - 31.10.20 υποβλήθηκαν πενήντα τέσσερα (54) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 15.000€ για τα εξής έξι (6) σχέδια:

THE BRATTINESS OF BLOOD

Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ

Παραγωγή: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΜΚΕ

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

CASUAL FRIDAY

Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σκηνοθεσία: -

Παραγωγή: -

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

MOLLY AND ALPHA READY TO REBOOT

Σενάριο: ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΚΟΥΜΗ

Σκηνοθεσία: -

Παραγωγή: -

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

ΟΙ ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Σενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Παραγωγή: BLACKBIRD PRODUCTION

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ

Σενάριο: -

Σκηνοθεσία: ΒΑΡΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Παραγωγή: ANEMON PRODUCTIONS

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Σενάριο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ

Παραγωγή: DEBUNK

Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€

2. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συγγραφή Σεναρίου- Development» (Β. Στάδιο Συγγραφής Σεναρίου με βάση το Treatment) εξετάστηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) σχέδια.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.02.19 - 30.04.19, 01.05.19 - 31.07.19, 01.08.19- 31.10.19 υποβλήθηκαν δέκα (10) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 12.000€ για τα εξής δύο (2) σχέδια:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ

Σενάριο: ΑΛΚΗ ΠΟΛΙΤΗ

Σκηνοθεσία: ΑΛΚΗ ΠΟΛΙΤΗ

Παραγωγή: HOMEMADE FILMS

Ποσό χρηματοδότησης: 6.000€

ΝΟΡΘΠΟΛ

Σενάριο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΣΛΕΜΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΣΛΕΜΕΣ

Παραγωγή: HORSEFLY PRODUCTIONS

Ποσό χρηματοδότησης: 6.000€

Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.11.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 30.04.20, 01.05.20 - 31.07.20, 01.08.20 - 31.10.20 υποβλήθηκαν επτά (7) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 12.000€ για τα εξής δύο (2) σχέδια:

ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑ

Σενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΛΕΣ

Σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΛΕΣ

Παραγωγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΛΕΣ

Ποσό χρηματοδότησης: 6.000€

Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΚΡΥΦΑΚΟΥΓΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ

Σενάριο: ΚΛΕΩΝΗ ΦΛΕΣΣΑ, ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Σκηνοθεσία: ΚΛΕΩΝΗ ΦΛΕΣΣΑ

Παραγωγή: BAD CROWD

Ποσό χρηματοδότησης: 6.000€

3. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συγγραφή Σεναρίου- Development» (Γ. Στάδιο Συγγραφής Σεναρίου (τελική γραφή) – Φάκελος Υποψηφιότητας για Χρηματοδότηση Παραγωγής) εξετάστηκαν συνολικά τρία (3) σχέδια.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.02.19 - 31.05.19 και 01.06.19 - 30.09.19 δεν υποβλήθηκε κανένα σχέδιο επιλέξιμο προς αξιολόγηση. Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.10.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 31.05.20, 01.06.20 - 30.09.20 υποβλήθηκαν δύο (2) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται χρηματοδότηση 12.000€ για το εξής ένα (1) σχέδιο:

ΜΠΕΪΜΠΙ

Σενάριο: ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Παραγωγή: HOMEMADE FILMS

Ποσό χρηματοδότησης: 12.000€

Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.11.19 - 31.01.20, 01.02.20 – 30.04.20, 01.05.20 – 31.07.20, 01.08.20 – 31.10.20 υποβλήθηκε ένα (1) επιλέξιμο προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδιο, για το οποίο δεν εγκρίνεται χρηματοδότηση.

4. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου – Development εξετάστηκαν συνολικά δύο (2) σχέδια.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.02.19 - 31.05.19 και 01.06.19 - 30.09.19 δεν υποβλήθηκε κανένα σχέδιο επιλέξιμο προς αξιολόγηση. Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.10.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 31.05.20, 01.06.20 - 30.09.20 υποβλήθηκαν δύο (2) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται χρηματοδότηση 12.000€ για το εξής ένα (1) σχέδιο:

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΔΙΑ

Σενάριο: ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ

Παραγωγή: ΑORI FILMS

Ποσό χρηματοδότησης: 12.000€

5. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Χαμηλού Προϋπολογισμού εξετάστηκαν συνολικά εννέα (9) σχέδια.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.11.2018 – 31.01.2019, 01.02.19 – 30.04.19, 01.05.19 – 31.07.19, 01.08.19 - 31.10.19 υποβλήθηκαν πέντε (5) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις ταινιών μεγάλου μήκους. Από αυτές, προεγκρίνεται χρηματοδότηση 70.000€ για την παρακάτω μία (1) πρόταση:

ΦΙΛΙΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΙΣΚΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΞΗΓΩ

Σενάριο: ΔΑΦΝΗ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ

Σκηνοθεσία: ΔΑΦΝΗ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ

Παραγωγή: ALLONSANFAN FILMS

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 €

Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.11.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 30.04.20, 01.05.20 - 31.07.20 και 01.08.20 - 31.10.20 υποβλήθηκαν τέσσερις (4) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις ταινιών μεγάλου μήκους. Από αυτές, προεγκρίνεται χρηματοδότηση 70.000€ για την παρακάτω μία (1) πρόταση:

GUEST STAR

Σενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ

Σκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ

Παραγωγή: ATMOSPHERE PEOPLE

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 €

6. Στο πλαίσιο του Βασικού Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων, κατά το έτος 2019 υποβλήθηκαν είκοσι (20) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις.

Συγκεκριμένα στις περιόδους 01.11.18 – 31.01.19, 01.02.19 – 30.04.19, 01.05.19 – 31.07.19 και 01.08.19 – 31.10.19 από τις είκοσι (20) αυτές προτάσεις προεγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 1.000.000€ για τις παρακάτω έξι (6) προτάσεις:

40 ΜΕΡΕΣ

Σενάριο: ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία: ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Παραγωγή: P.P. PRODUCTIONS

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 140.000 €

ANIMAL

Σενάριο: ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

Σκηνοθεσία: ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

Παραγωγή: ΗΟΜΕΜΑDE FILMS

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 200.000 €

KINDNESS

Σενάριο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: DEBUNK

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 170.000 €

ΓΣΧ

Σενάριο: ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Σκηνοθεσία: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Παραγωγή: BYRD

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 170.000 €

ΤΟ ΛΑΘΟΣ

Σενάριο: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Σκηνοθεσία: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Παραγωγή: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 170.000 €

ΝΟΒΑΚ

Σενάριο: ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ

Σκηνοθεσία: ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ

Παραγωγή: HERETIC

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 150.000 €

7. Στο πλαίσιο του Προγράμματος για Νέους Σκηνοθέτες (1η ή 2η ταινία) κατά το έτος 2019, υποβλήθηκαν δεκατρείς (13) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις ταινιών μεγάλου μήκους.

Συγκεκριμένα στις περιόδους 01.02.19 – 31.05.19 και 01.06.19 – 30.09.19 από τις δεκατρείς (13) προτάσεις αυτές, προεγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 360.000€ για τις παρακάτω τρεις (3) προτάσεις:

KIOYKA

Σενάριο: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Παραγωγή: HERETIC

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 60.000 €

ΡΙΒΙΕΡΑ

Σενάριο: ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣ

Σκηνοθεσία: ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣ

Παραγωγή: STUDIOBAUHAUS

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 150.000 €

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ

Σενάριο: ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΖΕΜΟΥΝΤ ΣΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΤΑ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Σκηνοθεσία: ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΖΕΜΟΥΝΤ ΣΑΝΙΔΗΣ

Παραγωγή: HORSEFLY FILMS

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης 150.000 €

8. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ κατά το έτος 2019, υποβλήθηκαν δεκαεπτά (17) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια.

Συγκεκριμένα στις περιόδους 01.10.18 - 31.01.19, 01.02.19 - 31.05.19 και 01.06.19 - 30.09.19, από τα δεκαεπτά (17) σχέδια αυτά, προεγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 260.000€ για τα παρακάτω τέσσερα (4) σχέδια:

ALIKI

Σενάριο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Παραγωγή: MARNI FILMS

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 €

DEAR FUTURE

Σενάριο: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Σκηνοθεσία: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Παραγωγή: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 €

ΓΕΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Σενάριο: ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σκηνοθεσία: ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Παραγωγή: MODIANO A.E.

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 60.000 €

ΛΗΘΗ- ΤΟ ΛΕΝΑΚΙ

Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΔΑΡΕΣ

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΔΑΡΕΣ

Παραγωγή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΔΑΡΕΣ

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 60.000 €

9. Πρόγραμμα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 80.000€ για τις παρακάτω τρεις (3) προτάσεις που κατατέθηκαν προς αξιολόγηση εντός του έτους 2020:

SUSANNE AND OSMAN

Σκηνοθεσία: DANIELLE ARBID

Έλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMS

Δομή Συμπαραγωγής: ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 30.000€

LIGHT FALLS

Σκηνοθεσία: ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, SVEN DAGONES

Έλληνας συμπαραγωγός: ΜΟDΙΑΝΟ Α.Ε.

Δομή Συμπαραγωγής: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 30.000€

A CUP OF COFFEE AND NEW SHOES ON

Σκηνοθεσία: GENTIAN KOÇI

Έλληνας συμπαραγωγός: GRAAL Α.Ε.

Δομή Συμπαραγωγής: ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000€