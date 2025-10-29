To Ejekt Festival ανακοίνωσε τους Cure

To Ejekt Festival ανακοίνωσε την επιστροφή των Cure στην Αθήνα, έξι χρόνια μετά την αξέχαστη συναυλία τους στην Πλατεία Νερού.

«Ένα συγκρότημα. Χίλιες αναμνήσεις. The Cure - EJEKT 2026» γράφει η διοργάωση στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί 15 Ιουλίου στο Telekom Center Athens και η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 11:00 ΑΜ μέσω www.more.com. Οι σκοτεινοί «θρύλοι» των '80s συνεχίζουν μέχρι σήμερα μια πορεία που τους κατατάσσει στο πάνθεον των μεγαλύτερων συγκροτημάτων όλων των εποχών.

Από το Boys Don't Cry στο Lullaby τα τραγούδια σταθμοί στην πορεία των Cure

Το συγκρότημα-σύμβολο του εναλλακτικού ήχου των ’80s και ’90s επιστρέφει για τους φαν τους στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του δεκαετίες μουσικής ιστορίας, σκοτεινής ποίησης και διαχρονικών μελωδιών. Με τον Robert Smith να παραμένει η εμβληματική φιγούρα του συγκροτήματος, οι Cure συνεχίζουν να γεμίζουν στάδια σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η μελαγχολία, όταν ντύνεται με ειλικρίνεια και ρομαντισμό, μπορεί να γίνει καθολικό συναίσθημα. Από το «Boys Don’t Cry» έως το «Friday I’m in Love», κάθε τραγούδι τους αφηγείται ένα κομμάτι της συλλογικής μνήμης σε έναν ήχο που ωριμάζει, χωρίς ποτέ να ξεθωριάζει.

Boys Don't Cry (1979)

To «Boys don't cry», ένα από τα πιο εμβληματικά ποπ τραγούδια των Cure, ήταν το δεύτερο single που κυκλοφόρησαν κι αυτό που στην ουσία ξεκίνησε την καριέρα τους. Θεωρείται, ότ «βάφτισε» την πρώτη αμερικανική κυκλοφορία του γκρουπ, που είχε ξεχωριστό τίτλο από την αγγλική. Το πραγματικό ντεμπούτο τους ήταν το «Three imaginary boys» του 1979. Το «Boys don't cry», όπως και το κλασικό «Killing an arab», κυκλοφόρησε ανεξάρτητα ως single.

In Between Days (1985)

«Τα pop hits μάς έκαναν πετυχημένους. Υποθέτω ότι αυτή ήταν πάντοτε η πρόθεσή μας, να προσελκύσουμε τον κόσμο και μετά να τους κάνουμε να ασφυκτιούν. Καταλάβαινα ότι έπρεπε να ξέρεις πότε να βάλεις νερό στο κρασί σου, αλλά όχι με μπανάλ τρόπο» είχε δηλώσει ο Smith. Το τραγούδι αυτό ήταν το πρώτο single από το έκτο άλμπουμ τους, το «Head on the Door», και γραφόταν για αρκετό καιρό λάθος. Μέσα από αυτό το άλμπουμ τους ανακάλυψε ο Trent Reznor, όταν σπούδαζε στο κολέγιο. Αν δεν ερχόταν σε επαφή μαζί τους ηχητικά, ίσως να μην αγκάλιαζε ποτέ τόσο το σκοτάδι με τους Nine Inch Nails – κι αυτό δεν είναι υπερβολή.

Lovesong (1989)

Το πιο ερωτικό τους κομμάτι. Ο Smith το έγραψε ως γαμήλιο δώρο για τη Mary, τη γυναίκα του, και το έβαλε στο «Disintegration» για λόγους ρομαντισμού. Η αλήθεια είναι ότι το θεωρούσε ένα από τα πιο αδύναμα κομμάτια του άλμπουμ. Και ξαφνικά βρέθηκε στο νούμερο 2 του Billboard το 1989. Αν δεν ήταν η Janet Jackson, ίσως να είχε σκαρφαλώσει στην κορυφή.

Pictures Of You (1989)

Ο Robert Smith φαίνεται ότι αναφέρεται στη γυναίκα του στα περισσότερα κομμάτια του. Η έμπνευση για το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν μια φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του – καθώς έψαχνε στα αποκαΐδια να δει τι είχε σωθεί, βρήκε ένα πορτοφόλι του που είχε φωτογραφίες της Mary. Η μία από αυτές έγινε το εξώφυλλο του single. Με το «Disintegration» ήθελε να δημιουργήσει μια ένταση, «όπως όταν είσαι νέος, που δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ καθώς μεγαλώνεις. Ποτέ...» είχε δηλώσει.

Friday, I'm In Love (1992)

Από το άλμπουμ «Wish». Καθώς το έγραφε,ο Smith ήταν πεπεισμένος σε βαθμό παράνοιας ότι είχε ακούσει τη μελωδία του τραγουδιού από κάπου και ότι το είχε κλέψει υποσυνείδητα. Τηλεφωνούσε όλους τους γνωστούς του και τους έπαιζε το κομμάτι, ρωτώντας αν το είχαν ξανακούσει. Όλοι απαντούσαν αρνητικά και τότε ο Smith κατάλαβε ότι όντως η μελωδία ήταν δική του. Είναι, ίσως, η πιο pop στιγμή τους.

The Love Cats (1983)

To «Love Cats» κυκλοφόρησε ανεξάρτητα ως single και η επιτυχία του έκανε τον Smith να πιστέψει ξανά στους Cure. Εκείνη την εποχή τούς είχε εγκαταλείψει για να κάνει τον κιθαρίστα στους Siouxsie and the Banshees. Βέβαια, το θεωρεί ένα χαζό ποπ κομμάτι επειδή το έγραψε και έκανε τα πάντα, από το βίντεο μέχρι την προώθηση, μεθυσμένος.

Lullaby (1989)

Ένα από τα πιο τρομακτικά βίντεο που πρόβαλε ποτέ το MTV. Αρκετοί εικάζουν ότι αποτελεί μια αναφορά στο παρελθόν του Smith με τα ναρκωτικά. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια παιδική του ανάμνηση από το bullying ενός παράξενου θείου του, ο οποίος του ψιθύριζε φρικιαστικές ιστορίες για ένα απαίσιο τέρας που ονόμαζε απλώς «spiderman» και το οποίο έτρωγε μικρά αγόρια. Ένα βράδυ, μάλιστα, έφτασε στα άκρα, σκαρφάλωνοντας στο δωμάτιό του, όταν έσβησε το φως, και τρομοκρατώντας τον. Το τραγούδι και το βίντεο σου προκαλούσαν απόλυτο τρόμο, ειδικά αν ήσουν 10 και το πετύχαινες τότε στην τηλεόραση.

Just Like Heaven (1987)

Το κομμάτι που, αν το παίξεις σε έναν Αμερικανό, αποκλείεται να μην το αναγνωρίσει. Ο Smith βασίστηκε σε ένα παραθαλλάσιο ταξίδι που είχε κάνει με τη γυναίκα του για να γράψει τους στίχους. Στο βιντεοκλίπ του, μάλιστα, εμφανίζεσαι ως λευκή οπτασία ή ως νύφη-φάντασμα, ανάλογα από την πλευρά που θα το δεις. Είναι, χωρίς αμφιβολία, η βασική πηγή έμπνευσης του Smith, μια και η πλειοψηφία των τραγουδιών που έχει συνθέσει αναφέρεται σε αυτήν. Ήταν μια εφηβική αγάπη που κρατάει ακόμη. Γνωρίστηκαν στο σχολείο όταν ήταν 14 και είναι ακόμη μαζί.



