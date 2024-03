Doctor (Work it out): Το νέο τραγούδι της Μάιλι Σάιρους με τον Φάρελ Γουίλιαμς

Η Μάιλι Σάιρους συνεργάζεται με τον Φάρελ Γούλιαμς και κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι με τίτλο Doctor (Work it out).

Ένα μικρό teaser του τραγουδιού και του βίντεο κλιπ παρουσίασε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η Μάιλι Σάιρους μέσω του Instagram της. Μέσω Insta Stories ανήρτησε και μία σειρά φωτογραφιών από το video clip ως μία προωθητική κίνηση της επερχόμενης κυκλοφορίας του κομματιού.

Παράλληλα, τις φωτογραφίες αναδημοσίευσε και ο Φάρελ Γουίλιαμς στο δικό του Instagram. Το Doctor (Work it out) κυκλοφόρησε επίσημα την Παρασκευή 1 Μαρτίου.

Οι δυο τους είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζονται. Η πρώτη ήταν το 2014 για το κομμάτι Come and Get It Bae.