Βρετανία: Ευγενείς γίνονταν μοναχές για να γλιτώσουν από τη βία των Νορμανδών

Η Εντίθ-Ματίλντα ή Ματίλντα Β' της Αγγλίας είναι γνωστή κυρίως ως «Καλή Βασίλισσα Μοντ», σύζυγος του Ερρίκου Α'. Ως κόρη του Μάλκολμ Γ' της Σκωτίας και της Μαργαρίτας του Ουέσσεξ, η Εντίθ-Ματίλντα είχε άψογη βασιλική καταγωγή. Ωστόσο, ο γάμος της με τον Ερρίκο το 1100 παραλίγο να μην πραγματοποιηθεί. Ως νεαρή κοπέλα, η Εντίθ-Ματίλντα είχε περάσει περίπου επτά χρόνια σε δύο βασιλικά γυναικεία μοναστήρια, το Ρόμσι και το Γουίλτον, όπου φέρεται να έγινε μοναχή.

Όταν ήρθε η ώρα για την Εντίθ-Ματίλντα να παντρευτεί, προέκυψαν ερωτήματα ως προς το αν ήταν στην πραγματικότητα μια μοναχή που είχε δραπετεύσει.

Μοναχές για την επιβίωση

Το ζήτημα του αν η Εντίθ-Ματίλντα ήταν μοναχή ή κοσμική ευγενής αποτέλεσε μία από τις απροσδόκητες συνέπειες της Νορμανδικής κατάκτησης.

Η κατάκτηση συχνά θεωρείται το σημείο καμπής στην αγγλική ιστορία και, λόγω της διαχρονικής της σημασίας, είναι εύκολο να ξεχαστεί ότι εξαπέλυσε όλη τη φρίκη του πολέμου στον τοπικό πληθυσμό.

Αρκετές χρονογραφίες, που γράφτηκαν στις δεκαετίες που ακολούθησαν την κατάκτηση, υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες, ευγενείς ή μη, διατρέχαν κίνδυνο απαγωγής, βιασμού και αναγκαστικού γάμου. Στο έργο του Historia Ecclesiastica, που γράφτηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, ο Ορντερίκ Βιτάλ δεν δίστασε να επικρίνει τη νορμανδική βαρβαρότητα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν μισός Νορμανδός.

Ο Ορντερίκ έγραψε ότι «οι ευγενείς παρθένες εκτέθηκαν στις προσβολές των στρατιωτών χαμηλής καταγωγής και θρήνησαν για την ατιμία τους από το απόβρασμα της γης».

Ο Έαντμερ του Καντέρμπουρυ, στο έργο του Historia Novarum in Anglia (περ. 1120), ισχυρίστηκε ότι οι άνδρες του Γουλιέλμου του Κατακτητή πίστευαν ότι «όλα πρέπει να υποκύπτουν και να υποτάσσονται στις επιθυμίες και τις σφοδρές ορέξεις τους» και εκμεταλλεύονταν αυτή την ευκαιρία με όλες τις γυναίκες, «είτε παντρεμένες είτε ανύπαντρες». Είναι επομένως κατανοητό ότι πολλές ευγενείς γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της βασίλισσας Εντίθ, της Γκούνχιλντα, κόρης της Εντίθ-Ματίλντα, μαζί με την αδελφή της Μαρία, κατέφυγαν στο μοναστήρι του Γουίλτον με την ελπίδα να γλιτώσουν από αυτούς τους κινδύνους.

Με το πέρασμα των χρόνων, καθώς η απειλή της βίας άρχισε να υποχωρεί, αυτό που κάποτε ήταν πρακτικό ζήτημα επιβίωσης μετατράπηκε σε εκκλησιαστικό: έθεσε το ερώτημα αν οι γυναίκες που είχαν περάσει χρόνο σε μοναστήρι έπρεπε να αναγνωριστούν ως μοναχές ή αν μπορούσαν ακόμα να παντρευτούν κανονικά.

Η μοναστική ζωή

Η μοναστική ζωή προοριζόταν να είναι ένας ρόλος για όλη τη ζωή και όχι κάτι στο οποίο μπορούσε κανείς να εμπλακεί χωρίς απόλυτη αφοσίωση. Κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1080, ο Λανφράνκ, ο πρώτος αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, έστειλε μια επιστολή στον Γκούντουλφ, επίσκοπο του Ρότσεστερ, για να του δώσει σαφείς οδηγίες σχετικά με το θέμα.

Οι γυναίκες «που δήλωσαν ότι θα τηρήσουν τον κανόνα» έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως αληθινές, αφοσιωμένες μοναχές. Οι γυναίκες που δεν είχαν ορκιστεί ούτε είχαν παρουσιαστεί στο βωμό έπρεπε «να απομακρυνθούν». Όμως, οι γυναίκες που ισχυρίζονταν ότι «έφυγαν σε μοναστήρι όχι από αγάπη για τη θρησκευτική ζωή, αλλά από φόβο για τους Γάλλους» έπρεπε να το αποδείξουν με «αδιαμφισβήτητη μαρτυρία» από τις μοναχές του σχετικού μοναστηριού. Μόνο τότε θα μπορούσαν να λάβουν «απεριόριστη άδεια να αποχωρήσουν».

Οι οδηγίες του Λανφράνκ είχαν ως στόχο να διευκρινίσουν την κατάσταση για τους συναδέλφους του επισκόπους και τις ηγουμένες, ενώ ταυτόχρονα να εδραιώσουν τα όρια διαχωρισμού μεταξύ της κλειστής, μοναστικής ζωής και του κοσμικού βίου – όρια που είχαν θολώσει κατά τη διάρκεια των βίαιων ετών της Κατάκτησης.

Ωστόσο, το ζήτημα του ποια ήταν και ποια δεν ήταν μοναχή παρέμεινε ανοιχτό και για τον επόμενο αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ, τον Άνσελμο. Μεταξύ τέλη του 1093 και αρχές του 1094, από τις δύο επιστολές μαθαίνουμε ότι, παρόλο που η Γκούνχιλντα δεν είχε «χειροτονηθεί» ως μοναχή, ο Άνσελμος πίστευε ότι φορώντας «το ράσο της ιερής πρόθεσής σου τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά» είχε επιβεβαιώσει σε όλους την επιθυμία της να θεωρείται ως ορκισμένη μοναχή.

Αλλά το πιο σκανδαλώδες μέρος της αφήγησης του Ανσέλμου ήταν η κατηγορία ότι η Γκούνχιλντα είχε εγκαταλείψει το μοναστήρι της για να παντρευτεί τον κόμη Άλαν Νίγκερ, τον πιο ισχυρό Νορμανδό μεγιστάνα στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, έχοντας ήδη εμπλακεί σε μια αδιευκρίνιστη σχέση με τον αποθανόντα αδελφό του, τον Άλαν Ρούφους. Ο Άνσελμος ήταν σοκαρισμένος από την εγκατάλειψη του ρόλου της Γκούνχιλντα ως «συζύγου του Θεού». Τελειώνει την τελευταία του επιστολή προς αυτήν με την ευχή ο Θεός να «καθαρίσει εντελώς την καρδιά της από κάθε σαρκική επιθυμία».

Ωστόσο, η περίπτωση της Γκούνχιλντα μπορεί να ήταν πιο περίπλοκη από ό,τι υποδηλώνει η περιγραφή του Άνσελμου. Το 2007, η ιστορικός Κάθριν Ο'Μπράιεν Ο'Κίφι διαπίστωσε ότι, μέσα στο χάος που ακολούθησε την κατάκτηση, οι νεοσύστατοι Νορμανδοί ευγενείς αναζητούσαν κληρονόμους για να ενισχύσουν τους νέους τίτλους τους. Η Ο'Μπράιεν Ο'Κίφι πρότεινε ότι η ιστορία της Γκούνχιλντα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως η ιστορία μιας μοναχής που το έσκασε, φεύγοντας οικειοθελώς για να παντρευτεί, αλλά ως η ιστορία μιας μοναχής που απήχθη και βρέθηκε σε κίνδυνο λόγω της σημαντικής κληρονομιάς που κατείχε.

Η καθοριστική απόφαση

Ο Άνσελμος είχε παρόμοιες ανησυχίες όταν η Εντίθ-Ματίλντα απομακρύνθηκε από το αβαείο του Γουίλτον από τον πατέρα της, περίπου την ίδια εποχή με τη Γκούνχιλντα. Την άνοιξη του 1094 έγραψε στον Όσμουντ, επίσκοπο του Σάλισμπερι, προτρέποντάς τον να μεριμνήσει ώστε η Εντίθ-Ματίλντα να επιστρέψει στη θέση της. Έξι χρόνια αργότερα, την παραμονή του γάμου της με τον Ερρίκο το 1100, η Εντίθ-Ματίλντα πήγε η ίδια να εξηγήσει στον Άνσελμο ότι, ενώ την έβλεπαν «να φοράει το πέπλο όπως οι μοναχές με τις οποίες ζούσε», αυτό δεν ήταν δική της επιλογή.

Σύμφωνα με τον Έντμερ, η Εντίθ-Ματίλντα συνέχισε λέγοντας ότι ήταν η θεία της, η Χριστίνα, που την είχε υποχρεώσει να μονάσει για να την προστατεύσει από «τη λαγνεία των Νορμανδών, η οποία ήταν ανεξέλεγκτη και εκείνη την εποχή έτοιμη να προσβάλει την τιμή οποιασδήποτε γυναίκας», και ότι, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είναι ελεύθερη να παντρευτεί.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες του Λανφράνκ, η υπόθεση διερευνήθηκε και αρχιδιάκονοι στάλθηκαν στο Γουίλτον για να συλλέξουν μαρτυρίες από τις μοναχές, κάτι που κατέληξε σε ακρόαση όπου αποφασίστηκε, όπως γράφει ο Έντμερ, ότι η Εντίθ-Ματίλντα «δεν μπορούσε να δεσμευτεί δικαιολογημένα από οποιαδήποτε απόφαση που θα την εμπόδιζε να ζει ελεύθερα με όποιον τρόπο επιθυμούσε νομίμως».

Δεδομένου ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να μονάσει ως νεαρό κορίτσι, δεν έπρεπε να εμποδιστεί να γίνει η σύζυγος και βασίλισσα του Ερρίκου Α΄.

Η ακροαματική διαδικασία της Εντίθ-Ματίλντα έκλεισε, εν μέρει, αυτό το παράξενο κεφάλαιο του ζητήματος της μοναστικής ζωής μετά την κατάκτηση των Νορμανδών. Θα γινόταν αργότερα η Ματίλντα Β΄ και θα βασίλευε σε μια ακμάζουσα αγγλονορμανδική αυλή, γεμάτη από μια νέα γενιά μουσικών και καλλιτεχνών. Η Γκούνχιλντα φαίνεται να έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της πίσω στην ασφάλεια του Γουίλτον – κάτι που ίσως ήταν αυτό που ήθελε από την αρχή.

Με πληροφορίες από History Today