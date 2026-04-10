Βρετανία: Ευγενείς γίνονταν μοναχές για να γλιτώσουν από τη βία των Νορμανδών

Θεωρούνταν, ωστόσο, όντως μοναχές;

Η Εντίθ-Ματίλντα ή Ματίλντα Β' της Αγγλίας είναι γνωστή κυρίως ως «Καλή Βασίλισσα Μοντ», σύζυγος του Ερρίκου Α'. Ως κόρη του Μάλκολμ Γ' της Σκωτίας και της Μαργαρίτας του Ουέσσεξ, η Εντίθ-Ματίλντα είχε άψογη βασιλική καταγωγή. Ωστόσο, ο γάμος της με τον Ερρίκο το 1100 παραλίγο να μην πραγματοποιηθεί. Ως νεαρή κοπέλα, η Εντίθ-Ματίλντα είχε περάσει περίπου επτά χρόνια σε δύο βασιλικά γυναικεία μοναστήρια, το Ρόμσι και το Γουίλτον, όπου φέρεται να έγινε μοναχή.

Όταν ήρθε η ώρα για την Εντίθ-Ματίλντα να παντρευτεί, προέκυψαν ερωτήματα ως προς το αν ήταν στην πραγματικότητα μια μοναχή που είχε δραπετεύσει.

Μοναχές για την επιβίωση

Το ζήτημα του αν η Εντίθ-Ματίλντα ήταν μοναχή ή κοσμική ευγενής αποτέλεσε μία από τις απροσδόκητες συνέπειες της Νορμανδικής κατάκτησης.

Η κατάκτηση συχνά θεωρείται το σημείο καμπής στην αγγλική ιστορία και, λόγω της διαχρονικής της σημασίας, είναι εύκολο να ξεχαστεί ότι εξαπέλυσε όλη τη φρίκη του πολέμου στον τοπικό πληθυσμό.

Αρκετές χρονογραφίες, που γράφτηκαν στις δεκαετίες που ακολούθησαν την κατάκτηση, υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες, ευγενείς ή μη, διατρέχαν κίνδυνο απαγωγής, βιασμού και αναγκαστικού γάμου. Στο έργο του Historia Ecclesiastica, που γράφτηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, ο Ορντερίκ Βιτάλ δεν δίστασε να επικρίνει τη νορμανδική βαρβαρότητα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν μισός Νορμανδός.

Ο Ορντερίκ έγραψε ότι «οι ευγενείς παρθένες εκτέθηκαν στις προσβολές των στρατιωτών χαμηλής καταγωγής και θρήνησαν για την ατιμία τους από το απόβρασμα της γης».

Ο Έαντμερ του Καντέρμπουρυ, στο έργο του Historia Novarum in Anglia (περ. 1120), ισχυρίστηκε ότι οι άνδρες του Γουλιέλμου του Κατακτητή πίστευαν ότι «όλα πρέπει να υποκύπτουν και να υποτάσσονται στις επιθυμίες και τις σφοδρές ορέξεις τους» και εκμεταλλεύονταν αυτή την ευκαιρία με όλες τις γυναίκες, «είτε παντρεμένες είτε ανύπαντρες». Είναι επομένως κατανοητό ότι πολλές ευγενείς γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της βασίλισσας Εντίθ, της Γκούνχιλντα, κόρης της Εντίθ-Ματίλντα, μαζί με την αδελφή της Μαρία, κατέφυγαν στο μοναστήρι του Γουίλτον με την ελπίδα να γλιτώσουν από αυτούς τους κινδύνους.

Με το πέρασμα των χρόνων, καθώς η απειλή της βίας άρχισε να υποχωρεί, αυτό που κάποτε ήταν πρακτικό ζήτημα επιβίωσης μετατράπηκε σε εκκλησιαστικό: έθεσε το ερώτημα αν οι γυναίκες που είχαν περάσει χρόνο σε μοναστήρι έπρεπε να αναγνωριστούν ως μοναχές ή αν μπορούσαν ακόμα να παντρευτούν κανονικά.

Η μοναστική ζωή

Η μοναστική ζωή προοριζόταν να είναι ένας ρόλος για όλη τη ζωή και όχι κάτι στο οποίο μπορούσε κανείς να εμπλακεί χωρίς απόλυτη αφοσίωση. Κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1080, ο Λανφράνκ, ο πρώτος αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, έστειλε μια επιστολή στον Γκούντουλφ, επίσκοπο του Ρότσεστερ, για να του δώσει σαφείς οδηγίες σχετικά με το θέμα.

Οι γυναίκες «που δήλωσαν ότι θα τηρήσουν τον κανόνα» έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως αληθινές, αφοσιωμένες μοναχές. Οι γυναίκες που δεν είχαν ορκιστεί ούτε είχαν παρουσιαστεί στο βωμό έπρεπε «να απομακρυνθούν». Όμως, οι γυναίκες που ισχυρίζονταν ότι «έφυγαν σε μοναστήρι όχι από αγάπη για τη θρησκευτική ζωή, αλλά από φόβο για τους Γάλλους» έπρεπε να το αποδείξουν με «αδιαμφισβήτητη μαρτυρία» από τις μοναχές του σχετικού μοναστηριού. Μόνο τότε θα μπορούσαν να λάβουν «απεριόριστη άδεια να αποχωρήσουν».

Οι οδηγίες του Λανφράνκ είχαν ως στόχο να διευκρινίσουν την κατάσταση για τους συναδέλφους του επισκόπους και τις ηγουμένες, ενώ ταυτόχρονα να εδραιώσουν τα όρια διαχωρισμού μεταξύ της κλειστής, μοναστικής ζωής και του κοσμικού βίου – όρια που είχαν θολώσει κατά τη διάρκεια των βίαιων ετών της Κατάκτησης.

Ωστόσο, το ζήτημα του ποια ήταν και ποια δεν ήταν μοναχή παρέμεινε ανοιχτό και για τον επόμενο αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ, τον Άνσελμο. Μεταξύ τέλη του 1093 και αρχές του 1094, από τις δύο επιστολές μαθαίνουμε ότι, παρόλο που η Γκούνχιλντα δεν είχε «χειροτονηθεί» ως μοναχή, ο Άνσελμος πίστευε ότι φορώντας «το ράσο της ιερής πρόθεσής σου τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά» είχε επιβεβαιώσει σε όλους την επιθυμία της να θεωρείται ως ορκισμένη μοναχή.

Αλλά το πιο σκανδαλώδες μέρος της αφήγησης του Ανσέλμου ήταν η κατηγορία ότι η Γκούνχιλντα είχε εγκαταλείψει το μοναστήρι της για να παντρευτεί τον κόμη Άλαν Νίγκερ, τον πιο ισχυρό Νορμανδό μεγιστάνα στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, έχοντας ήδη εμπλακεί σε μια αδιευκρίνιστη σχέση με τον αποθανόντα αδελφό του, τον Άλαν Ρούφους. Ο Άνσελμος ήταν σοκαρισμένος από την εγκατάλειψη του ρόλου της Γκούνχιλντα ως «συζύγου του Θεού». Τελειώνει την τελευταία του επιστολή προς αυτήν με την ευχή ο Θεός να «καθαρίσει εντελώς την καρδιά της από κάθε σαρκική επιθυμία».

Ωστόσο, η περίπτωση της Γκούνχιλντα μπορεί να ήταν πιο περίπλοκη από ό,τι υποδηλώνει η περιγραφή του Άνσελμου. Το 2007, η ιστορικός Κάθριν Ο'Μπράιεν Ο'Κίφι διαπίστωσε ότι, μέσα στο χάος που ακολούθησε την κατάκτηση, οι νεοσύστατοι Νορμανδοί ευγενείς αναζητούσαν κληρονόμους για να ενισχύσουν τους νέους τίτλους τους. Η Ο'Μπράιεν Ο'Κίφι πρότεινε ότι η ιστορία της Γκούνχιλντα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως η ιστορία μιας μοναχής που το έσκασε, φεύγοντας οικειοθελώς για να παντρευτεί, αλλά ως η ιστορία μιας μοναχής που απήχθη και βρέθηκε σε κίνδυνο λόγω της σημαντικής κληρονομιάς που κατείχε.

Η καθοριστική απόφαση

Ο Άνσελμος είχε παρόμοιες ανησυχίες όταν η Εντίθ-Ματίλντα απομακρύνθηκε από το αβαείο του Γουίλτον από τον πατέρα της, περίπου την ίδια εποχή με τη Γκούνχιλντα. Την άνοιξη του 1094 έγραψε στον Όσμουντ, επίσκοπο του Σάλισμπερι, προτρέποντάς τον να μεριμνήσει ώστε η Εντίθ-Ματίλντα να επιστρέψει στη θέση της. Έξι χρόνια αργότερα, την παραμονή του γάμου της με τον Ερρίκο το 1100, η Εντίθ-Ματίλντα πήγε η ίδια να εξηγήσει στον Άνσελμο ότι, ενώ την έβλεπαν «να φοράει το πέπλο όπως οι μοναχές με τις οποίες ζούσε», αυτό δεν ήταν δική της επιλογή.

Σύμφωνα με τον Έντμερ, η Εντίθ-Ματίλντα συνέχισε λέγοντας ότι ήταν η θεία της, η Χριστίνα, που την είχε υποχρεώσει να μονάσει για να την προστατεύσει από «τη λαγνεία των Νορμανδών, η οποία ήταν ανεξέλεγκτη και εκείνη την εποχή έτοιμη να προσβάλει την τιμή οποιασδήποτε γυναίκας», και ότι, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είναι ελεύθερη να παντρευτεί.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες του Λανφράνκ, η υπόθεση διερευνήθηκε και αρχιδιάκονοι στάλθηκαν στο Γουίλτον για να συλλέξουν μαρτυρίες από τις μοναχές, κάτι που κατέληξε σε ακρόαση όπου αποφασίστηκε, όπως γράφει ο Έντμερ, ότι η Εντίθ-Ματίλντα «δεν μπορούσε να δεσμευτεί δικαιολογημένα από οποιαδήποτε απόφαση που θα την εμπόδιζε να ζει ελεύθερα με όποιον τρόπο επιθυμούσε νομίμως».

Δεδομένου ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να μονάσει ως νεαρό κορίτσι, δεν έπρεπε να εμποδιστεί να γίνει η σύζυγος και βασίλισσα του Ερρίκου Α΄.

Η ακροαματική διαδικασία της Εντίθ-Ματίλντα έκλεισε, εν μέρει, αυτό το παράξενο κεφάλαιο του ζητήματος της μοναστικής ζωής μετά την κατάκτηση των Νορμανδών. Θα γινόταν αργότερα η Ματίλντα Β΄ και θα βασίλευε σε μια ακμάζουσα αγγλονορμανδική αυλή, γεμάτη από μια νέα γενιά μουσικών και καλλιτεχνών. Η Γκούνχιλντα φαίνεται να έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της πίσω στην ασφάλεια του Γουίλτον – κάτι που ίσως ήταν αυτό που ήθελε από την αρχή.

Με πληροφορίες από History Today

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Πολιτισμός / Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Πολιτισμός / Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Πολιτισμός / Πέθανε ο Άφρικα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Πολιτισμός / Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026, με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Πολιτισμός / Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει την εικόνα του «μετανοημένου» ναζί
THE LIFO TEAM
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Πολιτισμός / Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
THE LIFO TEAM
Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Πολιτισμός / Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Η Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο παρουσιάζει στις 30 Απριλίου το «Walter Pfeiffer: In Good Company», μια μεγάλη αναδρομή σε έναν από τους πιο τρυφερούς και ερωτικά φορτισμένους φωτογράφους της ευρωπαϊκής εικόνας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Πολιτισμός / Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Η έκθεση «Martin Wong: Popeye», που ανοίγει στις 18 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο παράξενες εμμονές του Αμερικανού ζωγράφου: τον Ποπάι όχι ως αθώα ποπ φιγούρα, αλλά ως σώμα, σύμβολο και queer φαντασίωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Πολιτισμός / Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο μέχρι το Παρίσι, ο Ματίς επιστρέφει φέτος την άνοιξη με μια ασυνήθιστη πυκνότητα εκθέσεων. Και μαζί τους επιστρέφει και το ερώτημα γιατί ο κόσμος ξαναγυρίζει τώρα σε έναν ζωγράφο της αρμονίας.
THE LIFO TEAM
Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Πολιτισμός / Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Μέσα στην πίεση που δέχονται οι ανεξάρτητες φίρμες και σε μια στιγμή που το σεξ επιστρέφει δυνατά στη μόδα, κάποιοι σχεδιαστές δοκιμάζουν το OnlyFans όχι μόνο ως εργαλείο πρόκλησης αλλά και ως νέο χώρο άμεσης επαφής με το κοινό.
THE LIFO TEAM
ΡΩΜΗ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

Πολιτισμός / Κολοσσαίο: Ανακαλύφθηκαν τμήματα της αρχικής του δομής που ήταν κρυμμένα για αιώνες

Οι επισκέπτες του Κολοσσαίου έχουν πλέον μια ευκαιρία να πάνε πίσω στην ιστορία, χάρη σε ένα έργο ανακαίνισης που έφερε στο φως αρκετές κολόνες της εισόδου, οι οποίες παρέμεναν θαμμένες για εκατοντάδες χρόνια
THE LIFO TEAM
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Πολιτισμός / Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε στον Μαρκ Τζέικομπς για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή, για την εικόνα που χτίζει ως ποπ σταρ και για τον ρόλο της queer κοινότητας, λέγοντας καθαρά ότι χωρίς αυτήν «η ποπ μουσική δεν θα υπήρχε».
THE LIFO TEAM
 
 