«Beverly Hills Cop»: O Έντι Μέρφι επιστρέφει ως «Άλεξ Φόλι»

Ο Έντι Μέρφι επιστρέφει στον ρόλο του αστυνομικού από το Ντιτρόιτ Άλεξ Φόλι, στη νέα τέταρτη ταινία της κλασικής κωμωδίας των 80s.

O Έντι Μέρφθι σεναριακά επιστρέφει στην ταινία «Beverly Hills Cop» γιατί απειλείται η ζωή της κόρης του. Η νέα ταινία με τον Έντι Μέρφι «Beverly Hills Cop: Axel F» (Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς στα ελληνικά), σε σκηνοθεσία Μαρκ Μόλοϊ, έρχεται στις οθόνες σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 1984, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το σενάριο της, ενώ τρία χρόνια αργότερα έκανε πρεμιέρα το «Beverly Hills Cop 2».

Οι Τζατζ Ράινχολντ, Τζον 'Αστον, Πολ Ράιζερ και Μπρόνσον Πίντσοτ, επιστρέφουν στο καστ ενώ οι νέες αφίξεις περιλαμβάνουν τους Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Κέβιν Μπέικον και Τέιλουρ Πέιτζ. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Μπιλ μαζί με τους Τομ Γκόρμικαν και Κέβιν Έτεν, ενώ η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix το καλοκαίρι του 2024.

Don't worry, they love him in Beverly Hills.



