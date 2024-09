Batman: Ο πρώτος υπερήρωας με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Ο Μπάτμαν είναι ο πρώτος υπερήρωας που αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

O Μπάτμαν είναι ο 20ος φανταστικός χαρακτήρας που αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Σημειώνεται πως μόνο 20 από τα συνολικά 2.780 αστέρια αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01%, αναφέρει το EW.

Παράλληλα συμπλήρωσε πως η απονομή αυτή αποτέλεσε πραγματικά ιστορικό γεγονός. «Ο Μπάτμαν είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του κόσμου, που υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη, τη δύναμη και τη γενναιότητα», ανέφερε ο Στιβ Νίσεν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του αστεριού την Πέμπτη.

«Για περισσότερα από 85 χρόνια, ο Μπάτμαν εμφανίζεται στους θαυμαστές σε κόμικ, κινούμενα σχέδια, τηλεόραση, ταινίες, παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια. Ο Μπάτμαν ήταν κυριολεκτικά παντού και τώρα είμαστε τόσο περήφανοι που είναι ο πρώτος υπερήρωας που προσγειώθηκε δίκαια εδώ για να λάβει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ» κατέληξε.

