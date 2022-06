Αthens Pride 2022: Όλες οι εκδηλώσεις αυτού του τριημέρου (10-12/6)

Παρασκευή 10/6

Αλλουνταλλού

Η νεανική μπάντα Αλλουνταλλού στηρίζει το Athens Pride.

Akylas + The Shouchels

Ο Ακύλας Μυτιληναίος κάνει αισθητή την παρουσία του στον διαδικτυακό κόσμο με τη δίκη του μουσική αλλά και με covers γνωστών καλλιτεχνών. Ο Ακύλας και οι Σουσέλς (Στέφανος Κοπανάκης, Γιώργος Κοκοτσάκης, Αντρέας Βιτζηλαίος, Γιώργος Καζαντής) παρουσιάσουν ένα μουσικό live με πολλά κωμικά και queer στοιχεία. Αγαπημένα ελληνικά και ξένα κομμάτια από τις δεκαετίες 90s και 00s θα ακουστούν για να ξεσηκώσουν.

Σπύρος Γραμμένος

Για πρώτη φορά ο Σπύρος Γραμμένος στη σκηνή του Athens Pride υποστηρίζοντας τις εκδηλώσεις, το θεσμό και τη διεκδίκηση Άνευ Όρων. Μαζί του στο κλαρινέτο και στα πλήκτρα ο Χρήστος Καλκάνης σε ένα μουσικό και αλληλέγγυο ταξίδι.

Mood Swings live

Ένα ξέφρενο live party με τις 60s, rock ’n roll και disco μελωδίες των Mood Swings σε ένα μουσικό ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν, με κέφι, χορό, και νοσταλγική διάθεση. Δημήτρης Γρηγοριάδης.

Dj set by Pavlina Tamouridou

DJ του B327, playlist manager και ραδιοφωνική παραγωγός του Pride radio, με σχεδόν δέκα χρόνια παρουσίας στο Athens Pride, η Pavlina Tamouridou ανεβαίνει στα decks για να μας ξεσηκώσει με ένα σετ χαρακτηριζόμενο από pop και dance ήχους.

Σάββατο 11/6

GRΞTA

Η Greta είναι DJ και εικαστικός νέων μέσων με βάση την Αθήνα. Είναι resident DJ του Qreclaim καιιδρυτικό μέλος του Waiting Room Project. Αγαπά το DIY, την τέκνο, τη ζέστη και το μετα-αποκαλυπτικό κουήρνες.

TAFKANIK

Ο DJ, promoter, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Tafkanik είναι ένα καθιερωμένο πρόσωπο στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή του Λονδίνου. Το ευέλικτο και εκλεκτικό του στυλ συνδυάζει στοιχεία house, tech-house και techno. Έχει παίξει σε πολλές εκδηλώσεις, όπως στο φεστιβάλ Glastonbury, στο Rio Music Conference και στο Brighton Music Conference. Ο Tafkanik είναι επίσης ο ιδρυτής του Homostash (2015), oργανώνει το μηνιαίο queer πάρτι «Tafkanik›s Rave» στο London›s Village 512 και το 2018 διοργάνωσε τον επίσημο Μήνα Ιστορίας LGBT και εμφανίστηκε σε πολλά hotspots του Λονδίνου.

STRAWBERRY PILLS

Σε ζωντανή εμφάνιση το συγκρότημα Strawberry Pills (Valisia Odell και Αντώνης Κωνσταντάρας) θα παίξει κομμάτια από το πρώτο του Album με τίτλο «Murder To A Beat» αλλά και νέο υλικό που ετοιμάζει αυτή την περίοδο.DIE ARKITEKT – DARK

COLORS DEBUT ALBUM PRESENTATION

O Die Arkitekt παρουσιάζει για πρώτη φορά το πρώτο του album, Dark Colors, στη σκηνή του Athens Pride. Με πρόσφατες κυκλοφορίες που προβλήθηκαν από μέσα, όπως το WONDERLAND, METAL Magazine, KALTBLUT, VICE, LIFO κ.α., καθώς και συμμετοχές με iconic διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες, ο Die Arkitekt φέρνει επί σκηνής modular synthesizers, immersive visuals και συνεργασίες έκπληξη.

Κυριακή 12/6

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ

Ελάτε να τραγουδάμε μαζί με τη Χορωδία Ουράνιου Τόξου, σε μια διασκεδαστική πρόβα ενός ελληνικού Gay Anthem, το οποίο πρώτα θα παρουσιάσουμε και μετά θα το πούμε μαζί. Δεν έχει σημασία τι φωνή νομίζεις ότι έχεις, τίποτα δε μένει πια να σε κρατάει μακριά από το τραγούδι, μόνο η καλή διάθεση μετράει.

STRINGLESS

Οι Stringless, το acapella σύνολο από τη Θεσσαλονίκη, με έξι γυναίκες να τραγουδούν και ανιστορούν όλες εκείνες τις στιγμές που τις έδεσαν μαζί. Το μοίρασμα τους γίνεται με μοναδικό όργανο τη φωνή και τους ήχους που παράγει το ανθρώπινο σώμα, αυτό που ξέρει πιστά να εκφράζει τα βάθη της ψυχής. Δέκα χρόνια δημιουργίας και έκφρασης ξετυλίγονται μέσα από ένα ρεπερτόριο και μια σκηνική παρουσίαση που είναι καθαρά γυναικεία θεώρηση των πραγμάτων. Βάση τους είναι η πολυμορφία, όπως ακριβώς πολύπλευρο είναι και το γυναικείο αρχέτυπο. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Εύχαρις Λεοντοπούλου Ντόμπρου Μέλη συγκροτήματος: Αλμπένα Κούτοβα, Έλσα Μουρατίδου, Βασιλική Αλεξίου, Κατερίνα Μαυροφρύδου, Στέλλα Γιαλτζή, Δωροθέα Μιχαήλ

PEG THE PATRIARCHY BY HEELCAT

Το PEG THE PATRIARCHY είναι μία οπτικοακουστική drag performance αφιερωμένη σε κάθε θηλυκότητα και στην έκφραση αυτής. Έμπνευση του project είναι τα τελευταία γεγονότα που έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα, από τις γυναικοκτονίες μέχρι την έμφυλη βία και το κίνημα #MeToo.

VOULGARI- Snap out of it!

Η Χριστίνα Βούλγαρη επιστρέφει και φέτος στην σκηνή του Athens Pride σε μια μικρή παράσταση με μεγάλα αστεία! Μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων με το Snap – Athens Queer Comedy Club, η Χριστίνα Βούλγαρη φορτώνει μερικά από τα καλύτερα της

αστεία και ανεβαίνει και φέτος στην σκηνή του Athens Pride.

Opening Act: Λευτέρης Κουλώνης

All Tomorrow’s Party Girls – Let’s dance

Οι The All Tomorrow’s Party Girls, Χριστίνα Βλάσση & Τατιάνα Γιομπαζολιά, επανέρχονται στο Athens Pride! Μοναδικός προορισμός και περιορισμός; Να είσαι ή να γίνεις ο πραγματικός σου εαυτός. Η μουσική σε παίρνει από το χέρι και σε κρατάει σφιχτά.

FOUREIRA TRIBUTE SHOW BY HEELCAT

Ένα οπτικοακουστικό drag performance αφιερωμένο στην μοναδική pop star και την πιο iconic performer στην ελληνική σκηνή Ελένη Φουρέιρα. Το σόου βασίζεται πάνω στην πλούσια δισκογραφία και την μέχρι τώρα πορεία της στο χώρο. Η Heelcat και οι χορεύτριες που τη συνοδεύουν, υπόσχονται μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια και χορό.

Ελευθερία Λαναρή – Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου

Ένα ντουέτο από φωνές, κρουστά και κιθάρα που παντρεύεται νέα τραγούδια με παλιά και παλιούς ρυθμούς με καινούριους, αλλά και δικά του τραγούδια.