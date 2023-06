Αποκαλύφθηκε ποιος θα είναι ο νέος Superman- Kαι η Λόις Λέιν

Η DC αποκάλυψε τον νέο Superman και τη νέα Λόις Λέιν.

Νέος Superman, στο επερχόμενο Superman: Legacy του James Gunn, θα είναι ο 29χρονος David Corenswet, όπως αποκάλυψε το Hollywood Reporter ενώ συμπρωταγωνίστριά του στον ρόλο της Λόις Λέιν θα είναι η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, Rachel Brosnahan.

Ο James Gunn επιβεβαίωσε την είδηση στο Twitter, γράφοντας πως «Ακριβώς! Δεν είναι μόνο και οι δύο απίστευτοι ηθοποιοί, αλλά και υπέροχοι άνθρωποι.»

Η 32χρονη Rachel Brosnahan, είχε ακουστεί ήδη για τον ρόλο από τον περασμένο μήνα και όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που την ήθελαν να αναλαμβάνει να υποδυθεί την Λόις Λέιν είπε στο The View, ότι ήταν ενθουσιασμένη που θα συμμετάσχει στην ταινία.

«Θα ήταν εξαιρετικό. Μεγάλωσα βλέποντας τη Λόις Λέιν, αυτή την απίστευτα ταλαντούχα δημοσιογράφο και θα άρπαζα την ευκαιρία αν μου προέκυπτε» είχε πει.

