Ο πρόεδρος της DC απαντά στους «ασεβείς» φαν που αντιδρούν στην απόλυση του Χένρι Καβίλ από Superman

Η «απόλυση» του Χένρι Καβίλ από τον ρόλο του Superman προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φαν της DC και ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν απαντά για πρώτη φορά για την επιλογή του.

Ο Γκαν είναι ο σκηνοθέτης του Guardians of the Galaxy και νέος συμπρόεδρος των DC Studios, μαζί με τον Πίτερ Σαφράν

Ο Γκαν αναγνώρισε την «οργή» των σινεφίλ, αλλά σημείωσε πως ήταν «αγενείς» οι τόσο έντονες αντιδράσεις.

«Γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε μια περίοδος αναταράξεων όταν αναλάβαμε αυτή τη δουλειά, και ξέραμε ότι μερικές φορές θα έπρεπε να κάνουμε δύσκολες και όχι και τόσο προφανείς επιλογές» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, συμπληρώνοντας, ωστόσο, πως έχει περάσει και χειρότερα.

«Σε κανέναν δεν αρέσει να τον παρενοχλούν ή να τον βρίζουν - αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Η ασεβής κατακραυγή δεν θα επηρεάσει ποτέ, μα ποτέ τις ενέργειές μας» ανέφερε.

Καταλήγοντας επεσήμανε πως οι «επιλογές» έγιναν βάσει των όσων ο ίδιος και οι συνεργάτες του θεωρούν «καλύτερα για την ιστορία και καλύτερα για τους χαρακτήρες της DC που υπάρχει εδώ και 85 χρόνια».

Our choices for the DCU are based upon what we believe is best for the story & best for the DC characters who have been around for nearly 85 years. Perhaps these choices are great, perhaps not, but they are made with sincere hearts & integrity & always with the story in mind.