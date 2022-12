Τέλος ο Σούπερμαν για τον Χένρι Καβίλ- «Όχι τα πιο εύκολα νέα, έτσι είναι η ζωή»

Μια νέα ταινία Σούπερμαν είναι στα σκαριά, αλλά ο Χένρι Καβίλ δεν θα υποδυθεί τον σούπερ ήρωα. Παρότι ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει πρόσφατα πως θα υποδυθεί ξανά τον ρόλο, τελικά οι επικεφαλής των DC Studios άλλαξαν γνώμη.

Ο Τζέιμς Γκαν- ο σκηνοθέτης του Guardians of the Galaxy και νέος συμπρόεδρος των DC Studios μαζί με τον Πίτερ Σαφράν- γράφει το σενάριο νέας ταινίας του Σούπερμαν. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο Γκαν ενδέχεται να σκηνοθετήσει το φιλμ, που θα επικεντρωθεί στα νεότερα χρόνια του υπερήρωα.

Με ανάρτηση στο Instagram, ο Χένρι Καβίλ ανακοίνωσε πως συναντήθηκε με τους Γκαν και Σαφράν, προκειμένου να τους ανακοινώσουν την απόφαση να μην υποδυθεί ξανά ο ηθοποιός τον Σούπερμαν.

«Τελικά δεν θα επιστρέψω ως Σούπερμαν. Αφού μου είπε το στούντιο να ανακοινώσω την επιστροφή μου τον Οκτώβριο, πριν από την πρόσληψή τους, αυτά τα νέα δεν είναι τα πιο εύκολα, αλλά έτσι είναι η ζωή», έγραψε. Ο Καβίλ είχε ανακοινώσει ότι θα υποδυθεί τον Σούπερμαν έξι ημέρες προτού οι Γκαν και Σαφράν αναλάβουν τα νέα καθήκοντά τους.

«Η αλλαγή φρουράς είναι κάτι που συμβαίνει. Το σέβομαι αυτό», είπε και ευχήθηκε καλή τύχη στους συντελεστές της νέας ταινίας. «Η σειρά μου να φορέσω την κάπα πέρασε, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει ο Σούπερμαν θα μείνει. Ήταν μια διασκεδαστική πορεία με τα πάνω και τα κάτω της», ανέφερε ακόμη μεταξύ άλλων.

Ο Καβίλ υποδύεται τον Σούπερμαν από το Man of Steel του 2013 και η τελευταία του εμφάνιση στον ρόλο ήταν το Black Adam.

Την Τετάρτη, ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε ότι ένα από τα πρώτα πρότζεκτ του με τον Πίτερ Σαφράν θα είναι η νέα ταινία του Σούπερμαν. «Είναι σε αρχικό στάδιο, η ιστορία θα επικεντρώνεται στο πρώτο κομμάτι της ζωής του, οπότε δεν θα τον υποδυθεί ο Χένρι Καβίλ. Αλλά είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με τον Χένρι. Είμαστε μεγάλη φαν και συζητήσαμε για την πιθανότητα να συνεργαστούμε στο μέλλον», έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter.

