Ανοίγει ξανά το Portal με περιορισμένο ωράριο και άμεσο «θόλωμα» σε πιθανές προσβολές

Έτοιμο να ανοίξει ξανά είναι το Portal, το έργο τέχνης που συνδέει απευθείας το Δουβλίνο με τη Νέα Υόρκη, μετά τις προσβολές που εκτόξευαν ιδίως Ιρλανδοί κατά των Αμερικανών.

Η «ζωντανή πύλη» μεταξύ Δουβλίνου και Νέας Υόρκης θα ανοίξει ξανά το προσεχές διάστημα, αφού είχε κλείσει προσωρινά λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς». Η συνεχής ζωντανή μετάδοση, η οποία επιτρέπει στους περαστικούς σε κάθε πόλη να βλέπουν ο ένας τον άλλον και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, είχε κλείσει στις 14 Μαΐου, λιγότερο από μία εβδομάδα αφού είχε ανοίξει. «Η πύλη κοιμάται – Σύντομα θα επανέλθει», ήταν το μήνυμα που εμφανιζόταν σε όσους την επισκέφθηκαν.

Portal is asleep - backup soon, 🔜 what a load of tosh.#dublin #nyc #portal #dublinportal pic.twitter.com/OkdNYpi6oS