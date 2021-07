Η Βρετανίδα αρχιτέκτονας Άλισον Κίλινγκ έγινε η πρώτη που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ για το ρεπορτάζ και μια σειρά άρθρων που αποκαλύπτουν ένα δίκτυο από κινεζικά στρατόπεδα φυλακών που φέρεται ότι έχουν χτιστεί για να φυλακίζονται εκεί μουσουλμάνοι.

Αρχιτέκτονας και γεωχωρική αναλύτρια, η Κίλινγκ εργάζεται με έδρα το Ρότερνταμ και είναι η πρώτη που κέρδισε το συγκεκριμένο διάσημο βραβείο για την αρθρογραφία της και όχι για κριτική αρχιτεκτονικής.

Πριν από αυτή πέντε συγγραφείς έχουν κερδίσει βραβεία Πούλιτζερ για αρχιτεκτονική κριτική. Είναι οι: Inga Saffron από το Philadelphia Inquirer, Paul Goldberger από τους The New York Times, Blair Kamin του Chicago Tribune, Robert Campbell του The Boston Globe και Allan Temko του San Francisco Chronicle.

Η Κίλινγκ κέρδισε το International Reporting 2021 μαζί με τη δημοσιογράφο Megha Rajagopalan και τον προγραμματιστή Christo Buschek.

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της στην εγκληματολογική ανάλυση της αρχιτεκτονικής μέσω των δορυφορικών εικόνων των κτιρίων εξέθεσε τα μυστικά στρατόπεδα που φέρεται ότι χτίστηκαν από το κινεζικό κράτος στην περιοχή Σιντζιάνγκ για να φυλακίσουν τη μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων που διώκονται συστηματικά στην Κίνα, κατοίκους από το Καζακστάν και άλλες μουσουλμανικές μειονότητες.

Εντοπίστηκαν 268 καταυλισμοί και η υποδομή των καταστημάτων κράτησης παρουσιάστηκε σε μια σειρά άρθρων για το Buzzfeed News, τα οποία δημοσιεύθηκαν από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Η κριτική επιτροπή του Πούλιτζερ απένειμε στην ομάδα το βραβείο για «ένα διακεκριμένο παράδειγμα αναφοράς για τις διεθνείς υποθέσεις, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διαθέσιμο δημοσιογραφικό εργαλείο». Οι τρεις νικητές κέρδισαν 15.000 $ για τη δουλειά τους.

H Κίλινγκ αναγνώρισε τους χώρους φυλακών συγκρίνοντας περιοχές στο αντίστοιχο κινεζικό google maps με εικόνες από παρόχους δορυφορικών δεδομένων, βλέποντας ποιες περιοχές είχαν εκκενωθεί. | Εικόνα: Google Maps

Μία αρχική λίστα με πάνω από πέντε εκατομμύρια λογοκριμένες τοποθεσίες περιορίστηκε σε 50.000. Οι έρευνες οδήγησαν σε περιοχές που θα μπορούσαν να είναι στρατόπεδα πριν επιβεβαιωθούν 268 από αυτές.

Ωστόσο, το κινεζικό προξενείο στη Νέα Υόρκη χαρακτήρισε την υποτιθέμενη κράτηση μουσουλμάνων ως «αβάσιμο ψέμα» και είπε στο Buzzfeed News ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται στα κέντρα και ότι «οι εκπαιδευόμενοι έχουν ελεύθερη κυκλοφορία».

«Το ζήτημα που αφορά το Σιντζιάνγκ δεν αφορά καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θρησκεία ή την εθνικότητα, αλλά την καταπολέμηση της βίαιης τρομοκρατίας και του ισλαμιστικού αυτονομισμού», ανέφεραν στη δήλωσή τους.

«Το Σιντζιάνγκ έχει δημιουργήσει κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για να εκριζώσει τις ακραίες ιδέες, να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση για το κράτος δικαίου μέσω της εκπαίδευσης, να βελτιώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες και να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης για αυτούς, ώστε όσοι επηρεάζονται από ακραίες και βίαιες ιδέες να μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία ως το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε το προξενείο.

Εικόνα από δορυφορική λήψη που δείχει την αποτύπωση των στρατοπέδων |Εικόνα Google Maps

Το αρχιτεκτονικό υπόβαθρο της Κίλινγκ αποδείχθηκε χρήσιμο για να δουλεύει με χάρτες και δορυφορικές εικόνες και να προσδιορίζει με ακρίβεια τα κτίρια και άλλα αντικείμενα όταν τα βλέπει σε δύο διαστάσεις από κατόψεις. «Αυτό σήμαινε ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια λεπτομερή τρισδιάστατη ανακατασκευή ενός από τα κτίρια του στρατοπέδου με βάση δορυφορικές εικόνες, γνώσεις κατασκευής και τις συνεντεύξεις μας με πρώην κρατούμενους» είπε η βραβευμένη πλέον αρχιτέκτονας.

Το στούντιό της Killing Architects χρησιμοποιεί τις δεξιότητες της αρχιτεκτονικής και του πολεοδομικού σχεδιασμού για να διερευνήσει επείγοντα κοινωνικά ζητήματα. Είναι επίσης πίσω από το Migration Trail, ένα έργο που χρησιμοποιεί χάρτες, δεδομένα, ήχο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρακολουθήσει την ιστορία δύο φανταστικών μεταναστών που ταξιδεύουν στην Ευρώπη.

Το έργο της Κίλινγκ έχει ομοιότητες με αυτό της Forensic Architecture, ενός ερευνητικού οργανισμού που χρησιμοποιεί αρχιτεκτονικές τεχνικές για την ανασυγκρότηση χωρικών γεγονότων και έχει διερευνήσει γεγονότα όπως η δολοφονία του Mark Duggan, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η πυρκαγιά του Πύργου Grenfell.

Το Βραβείο Πούλιτζερ ιδρύθηκε από τον εκδότη της εφημερίδας Τζόζεφ Πούλιτζερ, ο οποίος πρόβλεψε τη θέσπισή του στη διαθήκη του το 1904. Δίνει 22 βραβεία χωρισμένα σε δύο κατηγορίες: Δημοσιογραφία και Βιβλία και Θέατρο και Μουσική.

Μια ειδική αναφορά και βραβείο απονέμεται επίσης κάθε χρόνο και δόθηκε φέτος στην Darnella Frazier φέτος, που ηχογράφησε τον Τζορτζ Φλόιντ στις τελευταίες του στιγμές.