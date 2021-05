Ο Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute of Advanced Studies του Πανεπιστημίου Princeton, έστειλε επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες απ' όλον τον κόσμο, προκειμένου να διασωθεί το βυζαντινό σταυροδρόμι στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης.

Η οριακής πλειοψηφίας απόφαση του ΣΤΕ που επιτρέπει την μετακίνηση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, ως «σκηνικό» πια, μετά την κατασκευή του μετρό, δεν «συνάδει με την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να διαφυλάσσει την πολιτιστική κληρονομιά – στην περίπτωση αυτή πρόκειται για πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο ελληνικών αλλά πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων διαστάσεων», σημειώνουν.

Προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της κυβερνήσεως, εκ μέρους των συναδέλφων κκ. Dimiter Angelov, Καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, Sharon Gerstel, Καθηγήτριας Βυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Λος Άντζελες και Μαρίας Μαυρουδή, Καθηγήτριας Βυζαντινής Ιστορίας, Κλασικών Σπουδών και Σπουδών Εγγύς Ανατολής, στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ σας αποστέλλω συνημμένως ανοικτή επιστολή Βυζαντινολόγων, Αρχαιολόγων, Ιστορικών, Προέδρων Ακαδημιών, Φιλελλήνων, Προέδρων των εθνικών επιτροπών Βυζαντινών Σπουδών προς εσάς με έκκληση για προσωπική σας παρέμβαση, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια απόσπασης των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν στον σταθμό Ελ. Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Η επιστολή θα δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο. Η συλλογή των υπογραφών συνεχίζεται. Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.

Με τιμή

Άγγελος Χανιώτης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Η επιστολή:

Ως Έλληνες της διασποράς, φιλέλληνες και μελετητές του αρχαίου και βυζαντινού πολιτισμού, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για τις πρόσφατες εξελίξεις που θέτουν σε κίνδυνο τα σημαντικά ευρήματα της υστερορωμαϊκής και βυζαντινής Θεσσαλονίκης, τα οποία ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του μετρό της πόλης. Συγκαταλέγονται στα εντυπωσιακότερα ευρήματα αυτών των περιόδων, οπουδήποτε στον κόσμο, από την εποχή που η αρχαιολογία αναδύθηκε ως σύγχρονο επιστημονικό αντικείμενο.

Η σχεδόν άθικτη οδική αρτηρία που ανακαλύφθηκε είναι η καρδιά της πρωτεύουσας της Ύστερης Αρχαιότητας και δεύτερης σε σημασία πόλης του Βυζαντίου, όπως διαμορφώθηκε από τον 4ο έως τον 12ο αιώνα. Δεν είναι γνωστό από οπουδήποτε αλλού κάτι ανάλογης σπουδαιότητας, ούτε σε εδαφική και χρονική έκταση, ούτε σε σημασία για τον αστικό ιστό μιας πόλης. Είναι τέτοια η σπουδαιότητα αυτού του ευρήματος που η πόλη της Θεσσαλονίκης να μπορεί να διεκδικήσει την ιδιότητα του εξαιρετικού χώρου παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ (ως η μεγαλύτερη και καλύτερα διατηρημένη πόλη που σώζεται από την ύστερη αρχαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο οπουδήποτε στον κόσμο) και να αναπτυχθεί ως τουριστικός προορισμός πρώτης τάξεως.

Αν και η διατήρηση του αρχαιολογικού συγκροτήματος της Βενιζέλου στη θέση του είναι και πρέπουσα και τεχνολογικά εφικτή, η κατασκευαστική εταιρεία του μετρό προτιμά να το αποσυναρμολογήσει σε κομμάτια, να τα μεταφέρει προσωρινά σε αποθήκη εκτός της πόλης και να τα ανατοποθετήσει μετά το κατασκευή του σταθμού. Αυτή η διαδικασία και καταστρέφει τα υποκείμενα αρχαιολογικά στρώματα και εκθέτει τα ευρήματα σε κίνδυνο· επιπλέον, έχει αποδειχθεί αποτυχημένη στην πράξη. Ευρήματα εξαιρετικής σημασίας της ίδιας περιόδου στον σταθμό κοντά στην πλατεία της Αγίας Σοφίας αποσυναρμολογήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε αποθήκη έξω από την πόλη. Ωστόσο, η προσπάθεια επαναφοράς τους στην αρχική τους θέση μετά την ολοκλήρωση των έργων του μετρό ήταν ανεπιτυχής, καθώς δεν μπορούσαν πλέον να χωρέσουν στον χώρο από τον οποίο είχαν εξαχθεί. Αυτή η διαδικασία απειλεί την αυθεντικότητα αυτού του μοναδικού συγκροτήματος μνημείων, κάτι που αποτελεί ένα από τα κριτήρια της UNESCO για την απονομή του χαρακτηρισμού «Χώρος Παγκόσμιας Κληρονομιάς».

Για τους παραπάνω λόγους, ελληνικά πολιτιστικά ιδρύματα κινήθηκαν δικαστικά προκειμένου να αποτρέψουν την καταστροφή. Η υπόθεση κρίθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο της Επικρατείας που αποφάσισε, με οριακή πλειοψηφία μιας ψήφου (13-12) ότι δεν είναι παράνομο να αποσυναρμολογηθούν τα ευρήματα του σταθμού Βενιζέλου προκειμένου να ολοκληρωθεί γρήγορα η κατασκευή. Αυτή η απόφαση έδωσε προτεραιότητα στη γρήγορη λύση παρά στη διατήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων στη θέση τους. Η διαφορά μίας ψήφου δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι σαφές τι προσφέρει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα.

Πιστεύουμε ότι η διατήρηση των αρχαιοτήτων στην αρχική τους θέση και συνάδει με την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να διαφυλάσσει την πολιτιστική κληρονομιά – στην περίπτωση αυτή πρόκειται για πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο ελληνικών αλλά πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων διαστάσεων - αλλά και είναι τελικά η πιο ευεργετική.

Όσον αφορά το τουριστικό, οικονομικό, πολιτιστικό και υπαρξιακό μέλλον της Θεσσαλονίκης, η διατήρηση των αρχαιοτήτων στην αρχική τους θέση είναι η μόνη σωστή λύση. Τα ευρήματα της Θεσσαλονίκης πρέπει να χαιρετισθούν ως μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να τιμηθούν και να αναδειχθούν οι δυνατότητες της σύγχρονης ελληνικής αρχαιολογίας και τεχνολογίας. Αντ᾿ αυτού, η διατήρησή τους επί τόπου παρουσιάζεται ως μια πολυτέλεια που δεν μπορεί να αντέξει το ελληνικό κράτος. Σε συνδυασμό με τα 15 μνημεία που έχουν ήδη χαρακτηριστεί μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ η Θεσσαλονίκη μπορεί να χρησιμοποιήσει τα άνευ προηγουμένου ευρήματα ως βάση κατάρτισης ενός γενικότερου σχεδίου που θα την καταστήσει βασικό τουριστικό προορισμό, εξασφαλίζοντας οικονομική ευημερία. Σας εκλιπαρούμε να παρέμβετε προκειμένου να αποτρέψετε την αποδόμηση αυτής της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την έκθεσή της σε κίνδυνο. Στα πλαίσια της βυζαντινής αρχαιολογίας, τα συγκεκριμένα μνημεία είναι τόσο μοναδικά που ο εκτοπισμός ή η καταστροφή τους θα ήταν καταστροφή ισοδύναμη με τον βομβαρδισμό του Παρθενώνα από τον Francesco Morosini το 1687.

Υπάρχουν εφαρμόσιμα σχέδια που επιτρέπουν στους Θεσσαλονικείς να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα του μετρό χωρίς να στερηθούν ένα από τα πιο σημαντικά τεκμήρια της αδιάλειπτης συνέχειας του αστικού βίου στην πόλη τους επί 24 αιώνες. Είναι ώρα αυτά τα σχέδια να υλοποιηθούν.

Οι υπογράφοντες:

