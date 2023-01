Αίγυπτος: Επαναπατρίστηκε εντυπωσιακή σαρκοφάγος που είχε πουληθεί παράνομα στο εξωτερικό

Μία από τις μεγαλύτερες φαραωνικές, ξύλινες σαρκοφάγους που έχουν βρεθεί ποτέ, η οποία εξήχθη παρανόμως από την Αίγυπτο και μέχρι πρόσφατα ανήκε στη συλλογή αμερικανικού μουσείου, επέστρεψε σήμερα στο Κάιρο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι.

«Υπάρχουν δύο είδη σαρκοφάγων: εκείνες των βασιλικών οίκων και εκείνες των υψηλόβαθμων αξιωματούχων, αυτή ανήκε σε έναν αξιωματούχο», είπε ο Μοστάφα Ουαζίρι, ο διευθυντής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Σούκρι και Ουαζίρι στο υπουργείο Εξωτερικών, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

In light of Egypt’s commitment to return its smuggled antiquities, MFA hosted a ceremony today on the occasion of handing over the "green sarcophagus" to @TourismandAntiq. Our sincere thanks to USA authorities for their cooperation in returning this precious piece @USEmbassyCairo pic.twitter.com/cULX20yXHW