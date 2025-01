Αίγυπτος: Έλληνες εργάτες στα αρχαία χρυσωρυχεία των Πτολεμαίων - Το όστρακο γραμμένο στα ελληνικά

Πολιτισμός / Telegraph: «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο νέος Τζέιμς Ντιν, ο πιο καταξιωμένος σταρ της γενιάς του»

«Όλοι θέλουν να γίνουν ο Σαλαμέ» γράφει το διεθνές πρακτορείο - Από το «Law & Order» στο «Call Me By Your Name» και τις δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, μόλις στα 29 του χρόνια

LIFO NEWSROOM