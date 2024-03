Το άγαλμα της Ιουλιέτας στη Βερόνα υπέστη ζημιές από τον ιδρώτα των τουριστών

Τουρίστες στη Βερόνα της Ιταλίας προκάλεσαν για άλλη μια φορά μια τρύπα στο δεξί στήθος του αγάλματος της Ιουλιέτας, ηρωίδας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Το χάλκινο άγαλμα βρίσκεται κάτω από το μπαλκόνι, όπου ο Ρωμαίος φλέρταρε την Ιουλιέτα στη Βερόνα, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες κάθε μέρα που συρρέουν εκεί για μια selfie, αλλά και για να αγγίξουν το στήθος της ως μέρος μιας τελετουργίας που πιστεύεται ότι φέρνει τύχη στον έρωτα.

Ωστόσο, ο ιδρώτας από τα χέρια τους πιστεύεται ότι έχει προκαλέσει τη δημιουργία μιας μικρής τρύπας, ανέφερε η τοπική εφημερίδα L'Arena.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο υπερτουρισμός παραμορφώνει το άγαλμα της Ιουλιέτας. Το 2014, το πρώτο άγαλμα, το οποίο βρισκόταν στην αυλή για περισσότερα από 40 χρόνια, αντικαταστάθηκε με ένα αντίγραφο που κόστισε 15.000 ευρώ.

