23 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (12-18/5/23)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ADD Festival 2023

Δύο μέρες γεμάτες χορό, τρεις διαφορετικές σκηνές, 61 καλλιτέχνες, ένα τεράστιο πάρτι 32 ωρών. Το μεγαλύτερο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής έρχεται στην Αθήνα.

12-13/5, Βιομηχανική Ζώνη Ρέντη, 19:00, είσοδος: 59-89 ευρώ (μονοήμερο), 109-164 ευρώ (διήμερο)

Comicdom CON Athens 2023 στην Τεχνόπολη

Facebook Twitter Το 17ο διεθνές φεστιβάλ comics επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με τιμώμενη χώρα την Ιταλία και πλούσιο πρόγραμμα. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Το 17ο διεθνές φεστιβάλ comics επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με τιμώμενη χώρα την Ιταλία και πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκθέσεις, προβολές, μπαζάρ και, φυσικά, 170 δημιουργούς κόμικς και εικονογράφους.

12-14/5, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος ελεύθερη

Athens Tattoo Convention στο Tae Kwon Do

Facebook Twitter Τετρακόσιοι tattoo artists από Ελλάδα και εξωτερικό διαγωνίζονται και προβάλλουν την τέχνη τους με live tattooing και tattoo contests.

Τετρακόσιοι tattoo artists από Ελλάδα και εξωτερικό διαγωνίζονται και προβάλλουν την τέχνη τους με live tattooing και tattoo contests, ενώ οι παράλληλες δράσεις περιλαμβάνουν DJ sets, live bands, food & drinks, art exhibitions, graffiti show, bike και skate show, kids playground, body painting, show acrobatics και fire performances από την Τόνια Μπανίλα.

12-14/5, Γήπεδο Tae Kwon Do, Φάληρο, Παρ. 14:00-23:00, Σάβ. 11:00-00:00, Κυρ. 11:00-22:00, είσοδος: 12 ευρώ (ημερήσιο), 24 ευρώ (τριήμερο)

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«I heard them singing in the mountains» στη στοά Καΐρη

Facebook Twitter Μια διαδρομή στους κοινόχρηστους χώρους και στο οπλοδιορθωτήριο του Θεόδωρου Παπαϊωάννου της στοάς Καΐρη.

Μια διαδρομή στους κοινόχρηστους χώρους και στο οπλοδιορθωτήριο του Θεόδωρου Παπαϊωάννου της στοάς Καΐρη. Η περφόρμανς είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής δημιουργικής διαδικασίας, καθώς και της επιμελητικής έρευνας της Εύας Βασλαματζή.

11-14/5, στοά Καΐρη, Καΐρη 6, 18:00, 19:00, είσοδος: 3 ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ

«Τα εργαλεία αφηγούνται» στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού

Facebook Twitter Το υλικό της έκθεσης περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων ποιμενικής ξυλογλυπτικής και εργαλεία τα οποία έχουν παραχθεί σε ελληνικές φυλακές από τα τέλη του 19ου αιώνα έως περίπου το 1950.

Εκτίθεται μεγάλος αριθμός παραδοσιακών ξυλόγλυπτων εργαλείων που σχετίζονται με την κλώση, τη ραπτική, το πλέξιμο, το κέντημα και διάφορες υφαντικές τεχνικές μικρής κλίμακας, καθώς και με τον τρόπο χρήσης τους. Το υλικό της έκθεσης περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων ποιμενικής ξυλογλυπτικής και εργαλεία τα οποία έχουν παραχθεί σε ελληνικές φυλακές από τα τέλη του 19ου αιώνα έως περίπου το 1950, και αντίστοιχα αντικείμενα από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

17/5-3/9, Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Σάβ. 10:00-18:00, Πέμ. 10:00-00:00, Κυρ. 10:00-16:00, είσοδος: 9-12 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Crowbar στο AN Club

Facebook Twitter Οι Crowbar θα επισκεφθούν την Αθήνα για πρώτη φορά στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Zero & Below European Tour».

Οι Crowbar, στα 33 χρόνια μουσικής τους διαδρομής, έχουν ηχογραφήσει 12 full-length άλμπουμ. Έχοντας συμμετάσχει στα μεγαλύτερα metal festivals, θα επισκεφθούν την Αθήνα για πρώτη φορά στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Zero & Below European Tour».

13/5, AN Club, Σολωμού 13, 21:00, είσοδος: 27-30 ευρώ

Ο Good Job Nicky στο Gazarte

Facebook Twitter To Roof Stage του Gazarte θα φιλοξενήσει την Παρασκευή 12 Μαΐου τον Good Job Nicky.

To Roof Stage του Gazarte θα φιλοξενήσει την Παρασκευή 12 Μαΐου τον Good Job Nicky, έναν καλλιτέχνη με πρωτοποριακό στυλ και μοναδικό ήχο.

12/5, Gazarte, Βουτάδων 34, 22:00, είσοδος: 10-25 ευρώ

The Boy & Mazoha ζωντανοί στο Κύτταρο

Δύο από τους πιο παραγωγικούς τραγουδοποιούς της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής για πρώτη φορά σε ένα κοινό live, ζωντανά στη σκηνή του Κύτταρο Club.

12/5, Κύτταρο Live Club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Oblique Strategies» στην Alma Gallery

Facebook Twitter Konstantinos Patsios,The secret life of Birds, 80x80cm, painting and collage on canvas, 2023

Κολάζ, ζωγραφική, επιστρώσεις, διαστρωματώσεις, φίλτρα και θαμπά νοήματα σε μια ομαδική έκθεση εμπνευσμένη από ένα μαύρο κουτί που είχαν δημιουργήσει το ’70 ο ζωγράφος Peter Schmidt και ο μουσικός Brian Eno με 115 χειροποίητες κάρτες στο εσωτερικό του.

8-29/5, Alma Gallery, Υψηλάντου 24, Τρ.-Παρ. 9:00-20:00, Σάβ. 9:00-14:00

«Η θεατρικότητα ενός αναβληθέντος θανάτου» στην γκαλερί Kalfayan

Facebook Twitter Ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Raed Yassin επιστρέφει στην Αθήνα με μια ακόμη ατομική έκθεση, εγείροντας ερωτήματα για τον πόλεμο και τη θλίψη. Φωτ.: J J Kucek

Ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Raed Yassin επιστρέφει στην Αθήνα με μια ακόμη ατομική έκθεση, εγείροντας ερωτήματα για τον πόλεμο και τη θλίψη, για τη δοκιμή και την αποτυχία, τον ρόλο της τέχνης σε περιόδους αναταραχών, τον προσωπικό και κοινωνικοπολιτικό αντίκτυπο της καλλιτεχνικής λογοκρισίας.

11/5-17/6, Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Δευτ. & Σάβ. 11:00-15:00

Ομαδική έκθεση στο Sissi’s Art Room

Facebook Twitter Έργα των Χρήστου Κατσίνη, Μαρίνας Κροντηρά, Τάσου Μισούρα, Κωνσταντίνου Πάτσιου, Παναγιώτη Σιάγκρη και Δημήτρη Τάταρη θα κοσμούν τους τοίχους του Sissi’s Art Room στην Κηφισιά μέχρι τα τέλη του μήνα.

Έργα των Χρήστου Κατσίνη, Μαρίνας Κροντηρά, Τάσου Μισούρα, Κωνσταντίνου Πάτσιου, Παναγιώτη Σιάγκρη και Δημήτρη Τάταρη θα κοσμούν τους τοίχους του Sissi’s Art Room στην Κηφισιά μέχρι τα τέλη του μήνα. Χρωματικές και ασπρόμαυρες εναλλαγές σχημάτων και μορφών συνθέτουν ένα εικαστικό σύνολο που συνδιαλέγεται με τον θεατή στο πλαίσιο της αιώνιας αναζήτησης του εαυτού μέσα από την τέχνη.

6-27/5, Sissi’s Art Room, Κολοκοτρώνη 7, Τρ.-Παρ. 11:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00

Έκθεση φωτογραφίας του Βαγγέλη Γκίνη στο Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος

Facebook Twitter Ένα οδοιπορικό με τη ματιά του φωτογράφου Βαγγέλη Γκίνη σε επιμέλεια του Βαγγέλη Τάτση.

Ένα οδοιπορικό με τη ματιά του φωτογράφου Βαγγέλη Γκίνη σε επιμέλεια του Βαγγέλη Τάτση, μια οπτικοακουστική έρευνα μέσα από την οποία ο καλλιτέχνης μελετά τον κόσμο της εργασίας με επίκεντρο την εργατική τάξη στην Ελλάδα.

11/5-18/6, Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος, Ίωνος Δραγούμη 37, Ελευσίνα, Τετ.-Παρ. 18:00-22:00, Σάβ. & Κυρ. 11:00-14:00 & 18:00-22:00

Έκθεση του Νίκου Αγγελίδη στην γκαλερί Σκουφά

Facebook Twitter Η συνωμοσία των πτηνών 2018, λάδι σε καμβά, 75 x 80 εκ

Είκοσι επτά νέα έργα (ελαιογραφίες, έργα σε χαρτί και κατασκευές), τα οποία ο Νίκος Αγγελίδης έχει δημιουργήσει από το 2018 μέχρι σήμερα. Υπό την επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα.

11/5-3/6, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Τρ., Πεμ. 10:00-20:00, Τετ. 10:00-16:00, Παρ. 10:00-19:00, Σάβ. 10:00-15:00

«Paper» στο Contemporary Space Athens

Facebook Twitter Maxim Zmeyev, Paper Dreams

Η έκθεση «Paper» παρουσιάζει τη δουλειά 73 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με πάνω από 100 έργα τέχνης. Μια έκθεση αφιερωμένη στο χαρτί ως υλικό δημιουργίας και έμπνευσης των καλλιτεχνών.

2/5-4/6, The European Centre / Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74, Τετ.-Κυρ., 12:00-19:00

«Κάκτοι και Παχύφυτα» του Βαγγέλη Βασαλάκη στη Blank Wall Gallery

Facebook Twitter Η ατμόσφαιρα που απεικονίζεται εδώ είναι μία μόνο εκδοχή από τις πολλές που εμπνέουν στον Βασαλάκη οι κάκτοι και τα παχύφυτα.

Η ατμόσφαιρα που απεικονίζεται εδώ είναι μία μόνο εκδοχή από τις πολλές που εμπνέουν στον Βασαλάκη οι κάκτοι και τα παχύφυτα. Αποφεύγοντας τη φυτολογική καταγραφή, με μινιμαλιστικό τρόπο και νουάρ αισθητική προσπαθεί να αποτυπώσει επάνω στο λεπτόκοκκο ασπρόμαυρο φιλμ μια τοπογραφία συμβολιστικού χαρακτήρα.

12-17/5, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Δευτ.-Τετ. & Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30

«MOTHERhood» στο T.A.F./ the art foundation

Facebook Twitter Το MOTHERhood αποτελείται από μια εικαστική έκθεση πλαισιωμένη από μια σύνθεση δράσεων και δρώμενων γύρω από την ιδέα και την πράξη της σύγχρονης μητρότητας.

Το MOTHERhood αποτελείται από μια εικαστική έκθεση πλαισιωμένη από μια σύνθεση δράσεων και δρώμενων γύρω από την ιδέα και την πράξη της σύγχρονης μητρότητας. Η αληθινή καθημερινότητα, η μετατόπιση της εικόνας και οι αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις μητέρες κοινωνικά, προσωπικά και επαγγελματικά, ό,τι επιλογή κι αν κάνουν.

11/5-4/6, T.A.F. / the art foundation, Νορμανού 5, Τετ.-Κυρ. 12:00-20:00

Αναδρομική έκθεση του χαράκτη Νίκου Δεσεκόπουλου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Facebook Twitter Ο Νίκος Δεσεκόπουλος, ένας γνήσιος «εργάτης» της τέχνης του, χάραξε τη δική του καλλιτεχνική πορεία κυρίως μέσα από τη μάχη του καλεμιού με το υλικό του.

Ο Νίκος Δεσεκόπουλος, ένας γνήσιος «εργάτης» της τέχνης του, χάραξε τη δική του καλλιτεχνική πορεία κυρίως μέσα από τη μάχη του καλεμιού με το υλικό του. Στο χαρακτικό του έργο η ακρίβεια του σχεδίου και η αποφασιστική χειρονομία της χάραξης με το παιχνίδι του αυτοσχεδιασμού είναι το ζητούμενο.

11/5-18/6, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Α: Γερμανικού & Μυλλέρου, πλ. Αυδή, Μεταξουργείο, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00

«Πίσω στα χωράφια» του Γιάννη Καστρίτση στην αίθουσα τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου

Facebook Twitter Άτιτλο, 70 x 100 εκ.μικτή τεχνική σε χαρτί

Ένα ζωγραφικό-γλυπτικό περιβάλλον όπου έργα ζωγραφικής με ποικίλα μέσα έρχονται σε συνομιλία με ένα μεγάλο κοπάδι πήλινων ζώων. Με τον συμβολικό τίτλο «Πίσω στα χωράφια», ο Γιάννης Καστρίτσης κάνει ένα σχόλιο πάνω στην απομάκρυνση του σύγχρονου ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον και την αποξένωσή του από τη βιωματική πρόσληψη της φύσης.

12/5-10/6, Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου, Βαλαωρίτου 9α, Τρ., Πέμ., Παρ. 12:00-20:00, Τετ. 12:00-18:00, Σάβ. 12:00-15:00

«Ξεδιπλώνοντας», έκθεση βιβλιοδεσίας της Ευαγγελίας Μπίζα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Facebook Twitter Η έκθεση αυτή, η πρώτη του είδους που πραγματοποιείται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, είναι αφιερωμένη στο έργο της Ευαγγελίας Μπίζα.

Η έκθεση αυτή, η πρώτη του είδους που πραγματοποιείται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, είναι αφιερωμένη στο έργο της Ευαγγελίας Μπίζα, το οποίο, ενώ τυπικά κατατάσσεται στο πεδίο της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, εδώ και κάποια χρόνια έχει μετακινηθεί στον ευρύτερο κόσμο της εικαστικής δημιουργίας.

8/5-11/6, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 32, καθημερινά 9:30-20:00

«The Eleventh House» της Chioma Ebinama στην γκαλερί The Breeder

Facebook Twitter Chioma Ebinama, mermaid's lamp, 2023, gouache, collage on paper, 23 x 26 cm

Ο τίτλος αναφέρεται στον ενδέκατο οίκο της αστρολογίας που αντιπροσωπεύει τον οίκο της συλλογικότητας, της κοινότητας και της ανθρώπινης υπόστασης, το «σπίτι» του οραματιστή. Έτσι, η έκθεση συνιστά ένα όραμα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει το μέλλον.

11/5-3/6, The Breeder, Ιάσονος 45, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00 & Σάβ. 11:00-17:00

«Ökumene» των Γιάννη Γρηγοριάδη και Γιάννη Ισιδώρου στο Potential Project

Facebook Twitter Οι δύο καλλιτέχνες, διερευνώντας την επικράτεια του συναισθηματικού κόσμου τους, ερμηνεύουν με προσωπικό τρόπο τους τόπους που τους καθόρισαν.

Οι δύο καλλιτέχνες, διερευνώντας την επικράτεια του συναισθηματικού κόσμου τους, ερμηνεύουν με προσωπικό τρόπο τους τόπους που τους καθόρισαν. Με ένα πλήθος γραφών και μορφών που γεμίζουν τον χώρο, προβάλλουν μια αφθονία ερευνητικών κινήσεων οι οποίες προσδοκούν, μέσα από τις διαφορές τους, να επιβεβαιώνονται, βρίσκοντας πάντα αυτό που δεν έψαξαν.

10/5-3/6, Potential Project, Ανδρέα Μεταξά 25, Εξάρχεια, Τετ.-Παρ. 18:00-21:00 & Σάβ. 12:00-17:00

ΠΑΡΤΙ

Eurovision All Time Party στο Arch Club

Ένα θεματικό πάρτι σε ρυθμούς Eurovision με όλα τα αγαπημένα κομμάτια που έχουν ακουστεί στον θεσμό: Σάκης, Ρουσλάνα, Ζίμπεν-Ζίμπεν και πολλά άλλα.

12/5, Arch Club, Ελασιδών 6, 23:00, είσοδος: 5 ευρώ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Προσφυγικό, Ελλάδα, data και παρακολουθήσεις» στο Current

Μια έρευνα των Forensic Architecture/ Forensis για τα «drift-backs» στο Αιγαίο. Από τις αρχές του 2020, πρόσφυγες και μετανάστριες που διασχίζουν το Αιγαίο με κατεύθυνση την Ελλάδα καταγγέλλουν πως συλλαμβάνονται και εγκαταλείπονται μεσοπέλαγα σε σχεδίες χωρίς μηχανές. Μια συζήτηση με τους Στέφανο Λεβίδη, Σταύρο Μαλιχούδη και Ελίζα Τριανταφύλλου.

16/5, Current Athens, Τούσα Μπότσαρη 19, 18:30, ελεύθερη είσοδος