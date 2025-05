16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (15-21/5)

ΘΕΑΤΡΟ

Phasma

O εικαστικός Αργύρης Αγγελή και η χορογράφος Κυριακή Νασιούλα παρουσιάσουν το νέο τους έργο, συνεχίζοντας να εμπνέονται από την επιστήμη. Φέτος μας βάζουν σε ένα εργαστήριο φυσικής, γλυπτικής και χορού μαζί με την ερευνήτρια που επινοεί τεχνάσματα και το φως. To ερμηνευτικό ντουέτο ξεδιπλώνει την ορμή του για παιχνίδι και εξερεύνηση, ανακαλύπτοντας την εξπρεσιονιστική του δυναμική.

15-18/5, 21:30, Bios, Πειραιώς 84, είσοδος: 10-15 ευρώ

Rachel

H Rachel αφηγείται αναμνήσεις και βιώνει πώς είναι να «πονάς για να μεγαλώσεις».

Μια έντονα σωματική, κωμική, ημι-αυτοσχεδιαστική θεατρική παράσταση με μάσκα. Η θεματολογία της ακουμπά ζητήματα όπως η συναίνεση, η κλιματική αλλαγή, οι οικογενειακές σχέσεις, η ιστορία, τα ταξίδια και η διαδικασία της ενηλικίωσης, καθώς η Rachel αφηγείται αναμνήσεις και βιώνει πώς είναι να «πονάς για να μεγαλώσεις». Μια σόλο παράσταση της Paige Allerton στα αγγλικά.

16-20/5, 21:30, Σκηνή Μπέκετ, Ζαΐμη 38, Εξάρχεια

Το ημερολόγιο ενός τρελού

Το συγκλονιστικό πρωτοπρόσωπο αφήγημα του σπουδαίου Ρώσου λογοτέχνη παρουσιάζεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων σε μια εντελώς νέα θεατρική προσέγγιση από τον Στάθη Λιβαθινό. Ένας μικρός άνθρωπος, απ’ αυτούς που όλοι προσπερνούν σχεδόν χωρίς να τους παρατηρούν, ο φτωχός ασήμαντος υπαλληλάκος Αξέντι Ιβάνοβιτς Ποπρίτσιν αισθάνεται ότι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης και ότι το βάρος της αποτυχίας που τον καθιστά μονίμως αόρατο. Στην προσπάθειά του να αναπληρώσει το κοινωνικό και υπαρξιακό κενό, θα κοιτάξει πολύ ψηλά.

16/5-1/6, Θέατρο οδού Κυκλάδων, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, Δευτ.-Τρ. 20:30, είσοδος: 5-20 ευρώ

Tiny Beautiful Things

H Nia Vardalos.

Υποψήφια για Όσκαρ, σεναριογράφος, θεατρική συγγραφέας, ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτις, αυθεντική και πολυτάλαντη, η Nia Vardalos παρουσιάζει για πρώτη φορά στα ελληνικά, στη γενέτειρά της, την παράστασή της Tiny Beautiful Things που σημειώνει ιδιαίτερα μεγάλη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία, παίρνοντας διθυραμβικές κριτικές. Το έργο είναι η θεατρική διασκευή του δημοφιλούς μυθιστορήματος της Cheryl Strayed.

16-25/5, θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, Τετ., Κυρ. 20:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: από 15 ευρώ

Οιδίποδας Τύραννος

Στον ρόλο του Οιδίποδα ο Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης.

Η Σοφία Αντωνίου συνεχίζει τη βαθιά έρευνά της πάνω στο αρχαίο δράμα, αυτήν τη φορά με τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, προσεγγίζοντάς τον ως μονόλογο σε έναν ιδιαίτερο χώρο, ως έργο για έναν ηθοποιό, που ενσαρκώνει την ιστορία ενός ανθρώπου και ενός τραύματος που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ένας άνδρας αναζητά την αλήθεια του, προσπαθώντας να κατανοήσει ποιος είναι. Στον ρόλο του Οιδίποδα ο Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης.

16/5-1/6, Φίατ, Φαλήρου 97, Κουκάκι, Παρ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Sun Ra Arkestra

Η μπάντα του Sun Ra αποτέλεσε κεντρικό κομμάτι του πρώιμου κινήματος της avant-garde jazz.

H πρωτοποριακή jazz ορχήστρα Sun Ra Arkestra ιδρύθηκε στο Σικάγο στα μέσα της δεκαετίας του 1950 από τον θρυλικό Sun Ra, μία από τις πιο ξεχωριστές και ασυνήθιστες φυσιογνωμίες. Η μπάντα του Sun Ra αποτέλεσε κεντρικό κομμάτι του πρώιμου κινήματος της avant-garde jazz, καθώς ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα jazz που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά όργανα, όπως ηλεκτρικό πιάνο, τσελέστα, ηλεκτρικό μπάσο και συνθεσάιζερ.

15/5, 21:00, Christmas Theatre, λεωφ. Βεΐκου 137, είσοδος: από 17 ευρώ

Stereo MC’s

Oι εμβληματικοί Stereo MC's επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση.

Ανεξάντλητη ενέργεια, χορός μέχρι τελικής πτώσης, grooves από άλλη διάσταση: οι εμβληματικοί Stereo MC’s επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε τρεις και πλέον δεκαετίες, αποτελούν ένα από τα πιο διαχρονικά και επιδραστικά σχήματα της βρετανικής hip-hop και ηλεκτρονικής σκηνής αλλά και ένα από εκείνα που τόλμησαν πρώτα να γεφυρώσουν μουσικά είδη, καταφέρνοντας να κερδίσουν οπαδούς κάθε ηλικίας και μουσικής προτίμησης.

21/5, 21:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32-34, είσοδος: από 25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Histórias Moldadas

Τα έργα της Adriana Varejão αμφισβητούν την παραδοσιακή αντίληψη για τα καλλιτεχνικά μέσα.

Η Histórias Moldadas παρουσιάζει τέσσερα νέα εικαστικά σύνολα από τη σειρά «Tile» της Adriana Varejão, εμπνευσμένα από την κεραμική τέχνη της Βραζιλίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κίνας. Αγκαλιάζοντας βασικά στοιχεία του μπαρόκ, όπως η παρωδία, το παράδοξο, η ένταση και η υπερβολή, η Varejão δημιουργεί γλυπτικά έργα ζωγραφικής με ραγισμένη επιφάνεια, καθώς και ζωγραφικά γλυπτά εμποτισμένα με έντονη δραματικότητα. Τα έργα της αμφισβητούν την παραδοσιακή αντίληψη για τα καλλιτεχνικά μέσα, ανατρέποντας ταυτόχρονα καθιερωμένες αφηγήσεις της τέχνης και του πολιτισμού.

15/5-16/6, Gagosian, Αναπήρων Πολέμου 22, Κολωνάκι

Weather or not

Δίπτυχο (2023) Χωρίς Τίτλο

O ζωγράφος και γλύπτης Win Knowlton ζει και δημιουργεί μεταξύ Νέας Υόρκης και Βερολίνου, εκφράζοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις της σύγχρονης τέχνης, αφού τον ενδιαφέρουν η φύση, το τοπίο, η αφαίρεση και διάφορες μεικτές τεχνικές. Στην αθηναϊκή έκθεση το κοινό θα μπορέσει να δει έργα του, που έχουν ως θεματικό πυρήνα τα καιρικά φαινόμενα. Με έμπνευση από τις αλλαγές του καιρού, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα νέο, πρωτότυπο σύμπαν που απευθύνεται τόσο στους λάτρεις της τέχνης του τοπίου όσο και σε εκείνους που προβληματίζονται για την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα που συνιστούν επακόλουθό της.

15/5-27/9, Gallery Kourd, Κασσιανής 2, Λυκαβηττός, Tρ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ.: 11:00-15:00

Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή

Πάρις Πετρίδης, Βηθλεέμ, 2012, C-print σε αλουμίνιο, Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη

Με τη συμμετοχή πάνω από 60 καλλιτεχνών από 25 χώρες από Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική και με περισσότερα από 200 έργα να καταλαμβάνουν όλους τους ορόφους του μουσείου, η έκθεση, σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΕΜΣΤ, είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση που έχει διοργανώσει το ΕΜΣΤ και την πρώτη μεγάλη έκθεση με θέμα την ευημερία των ζώων διεθνώς. Πηγή έμπνευσης και αφετηρία αυτής της πολυετούς έρευνας αποτελεί το δημοσιευμένο το 1980 και εξαιρετικά επιδραστικό ομότιτλο βιβλίο του John Berger που διερευνά τη σχέση ανθρώπου και ζώων στη σύγχρονη εποχή, εντοπίζοντας τους τρόπους με τους οποίους τα ζώα έχουν περιθωριοποιηθεί στις ανθρώπινες κοινωνίες.

15/5-31/12, ΕΜΣΤ-Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ), Τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. 11:00-22:00, είσοδος: 4-8 ευρώ

Eudaimonia. Living in Bliss Today

Joulia Strauss, Anti-Swan (James Simbouras), 2018, ink and pencil on paper

Mια εικαστική εξερεύνηση της αρχαίας ιδέας της ευδαιμονίας μέσα από τα μάτια του σύγχρονου κόσμου. Ζωγραφική, γλυπτική και βίντεο συνομιλούν σε ένα πυκνό αφήγημα που αντλεί από την αρχαία προσωκρατική φιλοσοφία, τη σαμανική σοφία και τη δύναμη της τεχνολογίας. Συνδέοντας την τέχνη με τη μαθηματική τελειότητα και την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά, η Joulia Strauss προτείνει μια ριζική επανεξέταση του τρόπου που αναζητούμε την ευτυχία σήμερα.

16/5-18/7, Crux Galerie, Σέκερη 4, Κολωνάκι

Fault Line

Μέσα από βιντεο-έργα και εγκαταστάσεις ο καλλιτέχνης επιχειρεί να ανιχνεύσει τις μικροτεχνικές ελέγχου που διαμορφώνουν το άτομο.

Η έκθεση Fault Line του Μπάμπη Βενετόπουλου εξερευνά τις αθέατες δυνάμεις της εξουσίας, της πειθαρχίας και της υποταγής που διαπερνούν τα σώματα, καθορίζοντας τα όρια και τις δυνατότητες δράσης τους. Μέσα από βιντεο-έργα και εγκαταστάσεις ο καλλιτέχνης επιχειρεί να ανιχνεύσει τις μικροτεχνικές ελέγχου που διαμορφώνουν το άτομο.

16/5-15/6, Λόφος Art Project, Βελβενδού 39, Αθήνα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

17th Athens Tattoo Convention 2025

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ tattoo στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο συγκεντρώνει περισσότερους από 400 κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αν λατρεύεις το tattooing, αν είσαι έτοιμος για το επόμενο σχέδιό σου ή αν απλώς θες να ζήσεις μια ανεπανάληπτη urban εμπειρία, τότε το Athens Tattoo Convention είναι αυτό που θα ικανοποιήσει όλες σου τις επιθυμίες.

16-18/5, 14:00, Γήπεδο Tae Kwon Do, Φάληρο, είσοδος: από 12 ευρώ

Comicdom Con 2025

Διεθνείς προσκεκλημένοι, 180 Έλληνες και ξένοι δημιουργοί κόμικς και εικονογράφοι, διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις, περισσότερα από 50 καταστήματα και εκδοτικοί οίκοι, προβολές animation και ντοκιμαντέρ, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, Agora, διαγωνισμός Cosplay, απονομή ελληνικών βραβείων κόμικς, ομιλίες, πάνελ και sketch event συνθέτουν το πλούσιο πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής των κόμικς. Όπως πάντα, έτσι και στη φετινή 19η διοργάνωσή του το μακροβιότερο διεθνές φεστιβάλ κόμικς της Αθήνας παραμένει με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του.

16-18/5, 11:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

Sven Väth

Φωτ.: Oliver Tamagnini

Με καριέρα μεγαλύτερη από 44 χρόνια, ο Sven ξεκίνησε το 1981 στη Φρανκφούρτη, καθιερώνοντας την ηλεκτρονική μουσική σκηνή με το κλαμπ Omen και τη δισκογραφική Cocoon Recordings. Πρωτοπόρος με καινοτόμο όραμα, επαναπροσδιόρισε τη νυχτερινή διασκέδαση μέσω εμβληματικών events όπως το Cocoon Ibiza, εμπνέοντας γενιές clubbers. Μαζί του ο Maurizio Schmitz.

17/5, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 18 ευρώ

Guillaume De Kadebostany

Ο δημιουργός του δημοφιλούς συγκροτήματος Kadebostany θα μας ταξιδέψει με τις μουσικές του επιλογές.

Ο δημιουργός του δημοφιλούς συγκροτήματος Kadebostany, που έχει κερδίσει το κοινό με επιτυχίες όπως «Castle in the snow», «Save me», «Mind if I stay», «Walking with a ghost» και το πιο πρόσφατο «Easy» θα μας ταξιδέψει με τις μουσικές του επιλογές, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μέσα από τη δική του οπτική. Μαζί του οι Evi Sidiropoulou, Maria Papidaki και Roni Iron.

16/5, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 10 ευρώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Ξενάγηση στην Ακρόπολη

Η ανυπέρβλητη ομορφιά της Ακρόπολης, ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, τα Προπύλαια, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και τα υπόλοιπα υπέροχα μνημεία του χώρου δημιουργούν συναισθήματα και θαυμασμό για τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Πάντα με εξειδικευμένο διπλωματούχο ξεναγό από την Action Plus, με χρήση συστήματος ασύρματης ξενάγησης για άνετη παρακολούθηση και δωρεάν είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο.

18/5, 17:00, Ακρόπολη, κόστος συμμετοχής: 12-15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Analog Africa with La Saramuya

Tο Más Verbena επιστρέφει στην Αθήνα και παρουσιάζει τον Samy από τη δισκογραφική εταιρεία Analog Africa μαζί με το La Saramuya Picó Sound System.

Μετά από 3 μήνες στην Κολομβία και τη Βραζιλία, το Más Verbena επιστρέφει στην Αθήνα και παρουσιάζει τον Samy από τη δισκογραφική εταιρεία Analog Africa μαζί με το La Saramuya Picó Sound System.Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα παίξει στα decks του La Saramuya – η προηγούμενη ήταν στο καρναβάλι του 2023 στη Barranquilla. Η βραδιά θα πλαισιωθεί με μοναδικές μουσικές επιλογές από τους Teranga Beat και Stivako, καθώς και από αιθιοπική κουζίνα σε μορφή pop-up. Η Analog Africa είναι μια θρυλική δισκογραφική που ιδρύθηκε το 2005 από τον Τυνήσιο-Γερμανό συλλέκτη και συγγραφέα Samy Ben Redjeb.

17/5, 19:00, Plex, Κεραμεικού 28, είσοδος: 8-10 ευρώ