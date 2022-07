15+1 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (8-14/7/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Jeff Mills, Tomorrow Comes The Harvest

Ο Jeff Mills, από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της παγκόσμιας techno, παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά σε αθηναϊκό κοινό το πρωτοποριακό του πρότζεκτ Tomorrow Comes The Harvest, μια αυτοσχεδιαστική σύλληψη που δημιούργησε το 2018 με τον Tony Allen, θρύλο της afro jazz και ντράμερ του Fela Kuti.

12/7, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος: 28-70 ευρώ

Ο Ross Daly στο Ηρώδειο με 40 χρόνια «Λαβύρινθο»

Φωτ.: Αντζελίνα Δημοσθένους

Η συναυλία προς τιμήν του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη στο Ηρώδειο έρχεται να γιορτάσει όλη αυτή την πορεία και την προσφορά του στην ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή. Δημιουργός του όρου «σύγχρονη τροπική μουσική», συνένωσε με την ευρηματικότητά του μουσικούς τόπους λαϊκών και κλασικών παραδόσεων από τη δυτική Αφρική ως τη Μογγολία.

11/7, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος: 15 ευρώ

Η Laurie Anderson στη σκιά της Ακρόπολης

Φωτ.: Ebru Yildiz

Πρωτοποριακή περφόρμερ, ποιήτρια, τραγουδίστρια και μουσικός, η Laurie Anderson παραμένει ακατάτακτη, παντρεύοντας την καταγγελία με την ποίηση, το αίτημα της χειραφέτησης με το σπάσιμο κάθε κανόνα και την αναζήτηση της απόλυτης ελευθερίας στην τέχνη. Το κοινό του φεστιβάλ θα έχει φέτος την ευκαιρία να την απολαύσει σε μία ακόμη περφόρμανς στο Ηρώδειο με καλεσμένο τον σπουδαίο τσελίστα Rubin Kodheli.

10/7, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος: 25-80 ευρώ

Οι Sonic Convergence στην Πειραιώς 260

Πέτρος Κλαμπάνης. Φωτ.: Γιώργος Λιζάρδος

Ο Χρήστος Χατζής, ο Χρήστος Ραφαηλίδης, ο Πέτρος Κλαμπάνης και ο Αντώνης Σουσάμογλου αναμειγνύουν τις συνθέσεις και τη δεξιοτεχνία τους σε μια κοινή μουσική γλώσσα που υπερβαίνει τις ταξινομήσεις. Αυτή είναι η γλώσσα των Sonic convergence όπως τη μιλούν οι κορυφαίοι μουσικοί της σε μια αναπάντεχη ηχητική συνομιλία.

13/7, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 21:00, είσοδος: 3 ευρώ

20 Χρόνια Βήτα Πεις, 100ή Ζωντανή Εμφάνιση

Μια βραδιά γιορτής για τα 20 χρόνια του θρυλικού ραπ συγκροτήματος με εκλεκτούς καλεσμένους: 12ο Πίθηκο, Μικρό Κλέφτη, Εισβολέα, Εθισμό X Golden Child, Immune, Dani Gambino X DJTheBoy, StylMo, Κανών, Phyrosun, Ricta, ΝΤΜ. Η εκατοστή εμφάνιση θα είναι ιστορική.

9/7, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθήνας, 18:00, είσοδος: 12 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Taste of Athens 2022

Delta restaurant

Το μεγαλύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ της χώρας έρχεται ξανά στο Ζάππειο για 4 ημέρες γεμάτες γεύση, διασκέδαση και απόλαυση, με δέκα από τα πιο hot εστιατόρια της πόλης, κορυφαίους σεφ και εμβληματικά πιάτα μαζί με DJ sets από τον En Lefko 87.7 αλλά και μια live συναυλία κάθε βράδυ από τους Swingin’ Cats, τους Onirama και τη Mαρίνα Σάττι, παιχνίδια για τα παιδιά και άλλα πολλά.

7-10/7, Ζάππειο, το πρόγραμμα αναλυτικά στο tasteofathens.gr

Sin Boy, Tiësto, και Tyga στο Primer Festival 2022

O διασημότερος DJ όλων των εποχών Tiësto και ο σούπερ σταρ της διεθνούς ραπ σκηνής Tyga είναι oι δύο μεγάλοι headliners του φετινού Primer Music Festival που θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Μαζί τους ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα από σημερινούς και δημοφιλείς ράπερ και DJs που κάνουν το διήμερο από τα κορυφαία του καλοκαιριού: Sin Boy και Rina, Saske και Hawk, Display με FY, Kareem Kalokoh & Kid Young, Ofili, Steve Onamanshow, Robin, Melo, Sonny Fodera, Jan Blomqvist, Agent Greg, Playmen, Kid Angelo B2B non Grata.

8 & 9/7, Πλατεία Νερού, 52 ευρώ/διήμερο, Παρασκευή: 30-85 ευρώ (VIP) & Σάββατο: 45-115 ευρώ (VIP).

K-Pop World Festival 2022!

Μετά από δύο χρόνια αναμονής η κορεάτικη πρεσβεία διοργανώνει ένα μεγάλο φεστιβάλ σε στυλ διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να τραγουδήσουν και να χορέψουν το αγαπημένο τους k-pop κομμάτι.

9/7, 19:00, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης», λεωφ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη, είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Επιστημολογίες του Ήλιου στην γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή

Άποψη της έκθεσης, Επιστημολογίες του Ήλιου, ευγενική παραχώρηση οι καλλιτέχνες, η επιμελήτρια και η Ρεβεκκα Καμχή. Φωτ.: Στάθης Μαμαλάκης

Ομαδική έκθεση σε επιμέλεια Μαρίνας Φωκίδη, η οποία συγκεντρώνει καλλιτέχνες που μεγάλωσαν σε τόπους και χώρες όπου ο ήλιος, δηλαδή το φως, ασκεί καθοριστικό ρόλο στο genius loci, το «πνεύμα του τόπου». Ο Ιάσονας Καμπάνης, ο Πάνος Προφήτης, η Zoe Paul, η Ελένη Κοτσώνη και η Irena Haiduk, μεγαλωμένοι και μεγαλωμένες στην Αθήνα, τα Κύθηρα, τον Παρνασσό, τη Ρόδο αλλά και τη νότια Αφρική και το Βελιγράδι, δημιουργούν έχοντας ως αναφορά το παρελθόν των τόπων τους και με όλα όσα κουβαλάει αυτό –μύθους, συνήθειες, ιστορία, πολιτικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες–, ενώ παίρνουν τη σκυτάλη της παράδοσης από τους μάστορες που με τη σειρά τους κάποτε συνέχισαν παλιότερες τεχνικές.

Έως 9/9, Αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή, Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο

Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του

Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου, πριν από το 1933. Λάδι, μολυβοκάρβουνο και μολύβι σε καμβά. Δωρεά Σοφίας Παρθένη. Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Η πρώτη ολοκληρωμένη αναδρομική έκθεση (με 150 πίνακες) που αφιερώνεται στο έργο ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της νεοελληνικής τέχνης με σκοπό να τιμήσει και να φωτίσει τη σύνθετη, υψηλόφρονα και βαθιά ελληνική δημιουργία του. Για πρώτη φορά οι επιλογές από τις συλλογές του μουσείου, που συμπληρώνονται με σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, παρουσιάζουν με νηφαλιότητα, ευκρίνεια και απλότητα την πορεία και την εξέλιξη του ζωγραφικού του έργου.

Έως 28/11, Νέα Εθνική Πινακοθήκη, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 50

ΘΕΑΤΡΟ

Farm Fatale

Φωτ.: Martin Argyroglo

Ο διεθνής Γάλλος δημιουργός Φιλίπ Κεν, γνωστός για τις υβριδικές-εικαστικές παραστάσεις του, οραματίζεται ένα εξωφρενικό όσο και γοητευτικό σύμπαν που κατοικείται από ευγενείς ονειροπόλους ακτιβιστές και λακωνικούς σχολιαστές της πραγματικότητάς μας. Μια μετα-αποκαλυπτική συνθήκη στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον: πέντε σκιάχτρα που έχουν μείνει χωρίς δουλειά λόγω της κλιματικής αλλαγής αποφασίζουν να συγκροτήσουν μια νέα κοινότητα.

10 & 11/7, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 21:00

Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη στο Θέατρο Βράχων

Η προσπάθεια του Αριστοφάνη να παρωδήσει τον μεγάλο Ευριπίδη με βάση τη συμπεριφορά των Αθηναίων γυναικών στη διάρκεια μιας μεγάλης μυστικιστικής γιορτής αποκλειστικά γυναικείας, των Θεσμοφορίων. Σε μετάφραση του Κ.Χ. Μύρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου και μουσική του Φοίβου Δεληβοριά και πρωταγωνιστές τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, τον Λαέρτη Μαλκότση, τη Νίκη Σερέτη και άλλους αξιόλογους ηθοποιούς.

11/7, Θέατρο Βράχων, 21:00, είσοδος: 20, 15 ευρώ (μειωμένο)

ΧΟΡΟΣ

Mourn Baby Mourn

Κατερίνα Ανδρέου. Φωτ.: Jacob Garet

Η Ελληνίδα Κατερίνα Ανδρέου ταράζει και πάλι τα νερά με μια Γαλλοελβετική, πολλά υποσχόμενη παραγωγή που απορροφά τους κραδασμούς του παρόντος. Με όχημα την ιδέα του θρήνου, η δημιουργός εξερευνά τη δική της αυθεντικά γυναικεία και πολιτική φωνή σε ένα χορογραφικό σόλο που ζητά να ξορκίσει την κατάθλιψη μιας εποχής ολόκληρης.

8 & 9/7, Πειραιώς 26, Χώρος Ε, 21:00

ΠΑΡΤΙ

The Return of the Joker, Boris Brejca

Facebook Twitter

Ο πιο hot καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής στον πλανήτη Boris Brejcha επιστρέφει στο Bolivar για το μεγαλύτερο dance event του καλοκαιριού.

8/7, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Άλιμος

Chaos

Το Chaos επιστρέφει μετά από δύο χρόνια απουσίας με ένα μεγάλο ανοικτό event σε έναν χώρο στη βιομηχανική περιοχή του Βοτανικού και εντυπωσιακό line-up με τους Ancient Methods, Choronzon, Morah, ANFS και Figkott.

9/7, 22:30, Ορφέως 126, Βοτανικός, είσοδος: 10-12 ευρώ

Club Amane

Ένα καλοκαιρινό ξεφάντωμα με ατελείωτο χορό και εμφανίσεις από τους Isabella Lovestory, Xiao Quan, DJ Lederrick, João Lágrima de Ouro, Chico Naral, Foxy, Evita Manji (DJ Set) και DJ Loser.

8/7, 9/7, 21:00, Ορφέως 126, Βοτανικός, είσοδος: 12 ευρώ