15 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εβδομάδα που έρχεται (9-15/6/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Nick Cave & The Bad Seeds στο Release Athens 2022

Ο αγαπημένος των Ελλήνων Nick Cave επιστρέφει στην Αθήνα με τους Bad Seeds ως headliners σε μια βραδιά με πολύ δυνατό line-up στο Release Athens στην πλατεία Νερού. Μαζί τους οι Σκοτσέζοι post-rockers Mogwai και οι Ιρλανδοί Fontaines D.C που με έναν από τους καλύτερους ροκ δίσκους της χρονιάς υπόσχονται να καθηλώσουν τους μουσικόφιλους που διψάνε για μεγάλα events, παλιούς και νέους.

15/6, πλατεία Νερού Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, είσοδος: 55-160 ευρώ

Plissken 2022 στην Τεχνόπολη

Το Plisskën Festival επιστρέφει το καλοκαίρι του 2022 με μερικά από τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σύγχρονης μουσικής σκηνής. 2 ημέρες, 4 stages, 40+ καλλιτέχνες, art & visual installations από το ADAF, ένα Food Court με τις καλύτερες ελληνικές και διεθνείς γεύσεις, δροσερά καλοκαιρινά cocktail, εξωτερικοί Lounge χώροι και πολλές άλλες δραστηριότητες. Μοναδικές ζωντανές εμφανίσεις από καλλιτέχνες της πρώτης γραμμής σήμερα όπως η «ιέρεια της fem rap» Princess Nokia, ο ξεχωριστός Βρετανός ράπερ Slowthai, η πρωτοποριακή Αμερικανίδα DJ Avalon Emerson, οι surf pop Beach Bunny, ο Νορβηγός-φαινόμενο Boy Pablo, ο underground ράπερ Jay Electronica, ο Εσθονός TOMM¥ €A$H και η εκρηκτική περσόνα Yves Tumor & Its Band, εκπρόσωποι της PC music, DJs, πρωτοπόροι της παγκόσμιας μουσικής που έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα, αλλά και παλιοί γνωστοί και αγαπημένοι όπως οι Caribou και Bonobo.

Κυριακή 12 & Δευτέρα 13/6, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ώρα έναρξης: 17:00, τιμές εισιτηρίων: 39€ μονοήμερο // 70€ διήμερο

O Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα του Μ. Θεοδωράκη στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει μια παράσταση από τον κύκλο συναυλιών «Μίκης Θεοδωράκης» με τίτλο «Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα: Ένα ελληνικό μουσικό πορτρέτo». H μεσόφωνος Άρτεμις Μπόγρη και ο πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου θα παρουσιάσουν μια διαφορετική ερμηνεία του κύκλου τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη «Romancero gitano» που βασίζεται σε ποιητικές αποδόσεις του Οδυσσέα Ελύτη, καθώς επίσης και τα oκτώ τραγούδια σε ποίηση Λόρκα του Γιώργου Κουρουπού, βασισμένα στις μεταφράσεις του Ανδρέα Αγγελάκη.

10/6, Εναλλακτική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είσοδος ελεύθερη

Dropkick Murphys & Villagers of Ioannina City στο AthensRocks 2022

Villagers of Ioannina City

Ένα από τα πιο μεγάλα φεστιβάλ του καλοκαιριού επιστρέφει μετά από δύο χρόνια απουσίας και μαζί του φέρνει όλα τα στοιχεία που έλειψαν από τα lives τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη φορά θα μοιραστούν την ίδια σκηνή οι Dropkick Murphys, οι Villagers of Ioannina City, οι The Rumjacks και οι Fundracar.

13/6, ΟΑΚΑ, εισιτήρια: από 45 ευρώ

Οι Social Waste στην Τεχνόπολη

Μετά από δύο χρόνια αποχής οι Social Waste φορτώνουν γκάιντες, λαούτα, μπαγλαμάδες, αρχαίες και ποντιακές λύρες και ξεκινούν μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία που φέρνει στη σκηνή την παράδοση και το χιπ-χοπ της Μεσογείου.

10/6, Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, εισιτήρια: από 12 ευρώ

Μανώλης Μητσιάς, «50 χρόνια χρυσάφι» στον Κήπο του Μεγάρου

Ένα μουσικό οδοιπορικό με στάσεις στους σημαντικότερους σταθμούς του Μανώλη Μητσιά, που ταυτόχρονα αποτελούν πολλές από τις εμβληματικές στιγμές και εκφάνσεις του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Στη συναυλία, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Αχιλλέα Γουάστωρ, θα ερμηνεύσει, μαζί με την ορχήστρα του, όλες τις μεγάλες επιτυχίες των πενήντα ετών της καλλιτεχνικής του πορείας.

14/6, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είσοδος: 15 ευρώ

«Up The Hammers»: Ένα metal τριήμερο

Tο «Up The Hammers» επιστρέφει ξανά στο Gagarin μετά από τριάμισι χρόνια. Το τριήμερο φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στη metal μουσική φιλοξενεί είκοσι διαφορετικά συγκροτήματα από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, όπως οι Skyclad, Ostrogoth, Atlantean Kodex, Spitfire, Sacral Rage, Dexter Ward, Solitary Sabred, White Tower και πολλά ακόμη.

9/6-11/6, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 42-45 ευρώ

Smoking Hiccup Machine, Drunk Jackals και Commuter live στο six d.o.g.s

Η τριμελής αθηναϊκή μπάντα Smoking Hiccup Machine, οι Drunk Jackals από την Κόρινθο και οι Commuter φέρνουν στην σκηνή του six d.o.g.s μια ποικιλία ροκ ήχων σε μια βραδιά που έχει από alternative rock, hard rock, garage και blues μέχρι post-punk.

11/6, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 6-8 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Έρως» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μουσική, ποίηση και έρωτας σε ένα κινηματογραφικό περιβάλλον όπου όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν επί σκηνής τον έρωτα. Η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις Έλλη Παπακωνσταντίνου αντλεί από την αρχαία ελληνική γραμματεία, συγκεκριμένα από το Συμπόσιο του Πλάτωνα, και καλεί τους θεατές σε ένα πραγματικό συμπόσιο, ένα δείπνο-εικαστική εγκατάσταση. Σε αυτό το ταξίδι υπό το φως των κεριών και με οδηγό την ποίηση ο κόσμος του δείπνου και του φαγητού, εκείνος του θανάτου και του πολέμου συνδέονται μέσα από μουσικές και live κάμερες. Το έργο, σε πρωτότυπη μουσική του Serhii Vilka και της Κατερίνας Φωτεινάκη, ερμηνεύουν η ίδια και Nova Opera (τσέλο, keyboard, ντραμς και φωνητικά).

14/6-17/6, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32, είσοδος: 17 ευρώ

«Αντιγόνη, μετέωρη», στο θέατρο Σφενδόνη

Η Αντιγόνη μετέωρη. Μια ξένη, που δεν ανήκει ούτε στο φως ούτε στο χώμα. Το έργο μετέωρο, εκεί που χτίζεται διαλύεται, ένα γιαπί. Η πόλη μετέωρη, μετά από άγριο πόλεμο, παλεύει να σταθεί. Ο Κρέων θέλει να επιβάλει δικαιοσύνη, αδέκαστος. Η μετάφραση του Μίνου Βολανάκη, πέτρινη. Ο σκηνικός χώρος, ένα νταμάρι να στεγάσει τους εξόριστους. Στον πυρήνα, τρεις υποκριτές εναλλάσσουν τους αντιθετικούς ρόλους.

3/6-23/6, θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, είσοδος: 8-15 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

«re-Flow Portraits» στο Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ

Το Βιομηχανικό Πάρκο Παλιών Πλεκτηρίων-Υφαντήριων μεταμορφώνεται για τέσσερις μέρες σε διαδραστικό χώρο φωτός και ήχου όπου θα παρουσιαστεί η εγκατάσταση-παράσταση της Χρυσάνθης Μπαδέκα. Σύμφωνα με τη σκηνική σύλληψη και τη χορογραφία της, δεκατέσσερις χορευτές τοποθετούνται σε επτά οθόνες και μία χορεύτρια κάνει ζωντανή περρφόρμανς. Μέσα από μια κυκλική εναλλαγή φυσικού και ψηφιακού κόσμου το κοινό, το οποίο τοποθετείται στο κέντρο, καλείται να παρατηρήσει και να ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο τα ποικίλα αισθητηριακά ερεθίσματα που του παρουσιάζονται.

9-12/6, Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, είσοδος: 7-10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

One Year Anniversary του RIZOM ATHENS

Δεκαέξι νέοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες σε μια διαφορετική έκθεση με ζωντανά έργα τέχνης δίπλα σε έργα φτιαγμένα από παραδοσιακά και αντισυμβατικά υλικά σε επιμέλεια των Vincent Theunissen και Θάλειας Παρασκευά. Στις 9/6, στα εγκαίνια, θα γίνουν DJ sets από τους Impure Secretion, SUZUKI και ASC.

9-26/6, RIZOM Athens, Βούρβαχη 3, είσοδος ελεύθερη

«Marlows’ Dreams» του Γιάννη Βαρελά στην Βreeder

Τα έργα που παρουσιάζει ο Γιάννης Βαρελάς στη νέα του έκθεση στην γκαλερί Breeder (ορειχάλκινα γλυπτά, έργα σε χαρτί και χειροποίητα χαλιά που αναπαριστούν ατμοσφαιρικά και μυστηριώδη τοπία) τα έχει εμπνευστεί από το βιβλίο του Τζόζεφ Κόνραντ «Heart of Darkness». Ο κόσμος των ιδιόμορφων μυστικών τοπίων και των αιωρούμενων χαρακτήρων θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Ιουλίου, καταλαμβάνει τους δύο ορόφους της γκαλερί και προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης της ανθρώπινης εσωτερικής τοπογραφίας και της διάστασης της ενόρασης.

26/5-9/7, The Breeder, Ιάσονος 45, είσοδος ελεύθερη

«Dream on» Βουλή των Ελλήνων + ΝΕΟΝ

Facebook Twitter Annette Messager (γενν. 1943, Mπερκ-Σιρ-Μερ, Γαλλία). Dependance/Independance, 1995/6. Mαλλί, διάφορα υφάσματα, ασπρόμαυρες φωτογραφίες κάτω από γυαλί, καθρέφτες, χρωματιστά μολύβια, δίχτυα, βαλσαμωμένα ζώα, λούτρινα ζώα, χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό, σχοινιά. Διαστάσεις μεταβλητές. Ιnstallation view Dream On, 2022 | Bουλή των Eλλήνων + NEON στο πρώην δημόσιο καπνεργοστάσιο. Φωτογραφία © Ναταλία Τσουκαλά. Ευγενική παραχώρηση ΝΕΟΝ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΝΕΟΝ ενεργοποιεί το εμβληματικό πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο ως χώρο πολιτισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Βουλή των Ελλήνων και παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Dream On» που υμνεί τον ρόλο της τέχνης στον δημόσιο χώρο. Σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης και συμβούλου της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου Δημήτρη Παλαιοκρασσά, η έκθεση συγκεντρώνει δεκαοκτώ εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας από διεθνείς και Έλληνες δημιουργούς που προέρχονται από τη Συλλογή Δ. Δασκαλόπουλου, καθώς και μια νέα ανάθεση, ενώ συμπληρώνεται από είκοσι σχέδια έργων. Παρουσιάζονται έργα των John Bock, Helen Chadwick, Abraham Cruzvillegas, Μάρθας Δημητροπούλου, Peter Fischli & David Weiss, David Hammons, Thomas Hirschhorn, Damien Hirst, Michael Landy, Μαρίας Λοϊζίδου, Paul McCarthy, Annette Messager, Μάρως Μιχαλακάκου, Wangechi Mutu, Paul Pfeiffer, Matthew Ritchie, Άννας-Μαρίας Σαμαρά, Αλέξανδρου Ψυχούλη. Όλα τα έργα προέρχονται από τη Συλλογή Δ. Δασκαλόπουλου και αποτελούν μέρος της δωρεάς της στα μουσεία ΕΜΣΤ και Tate και κοινή δωρεά σε Guggenheim και MCA Chicago.

8/6-27/11, πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, Λένορμαν 218 Ωράριο λειτουργίας: Τετ.-Παρ., Κυρ. 11:00-19:00, Σάβ. 12:00-20:00. Με ελεύθερη είσοδο. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο neon.artsvp.co

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Photo Festival 2022 στο Μουσείο Μπενάκη

Το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί την έκθεση του Athens Photo Festival 2022 στο κτίριο της Πειραιώς 138 και διαθέτει όλους τους εκθεσιακούς του χώρους για τις ανάγκες του φεστιβάλ. Η φετινή θεματική επικεντρώνεται στα ζητήματα και τους προβληματισμούς της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας και υπογραμμίζει τον ρόλο της φωτογραφίας και του οπτικού πολιτισμού. Στην έκθεση συμμετέχουν 90 καλλιτέχνες από 28 διαφορετικές χώρες και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σύνολο δράσεων και προγραμμάτων με σκοπό την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης της φωτογραφίας με τον πολιτισμό.

9/6-24/7, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, είσοδος: 8-10 ευρώ