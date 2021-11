ΘΕΑΤΡΟ

«Ο γιατρός της τιμής του» του Πέδρο Καλντερόν ντε λα Μπάρκα, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου

Εμβληματικό μα και αμφιλεγόμενο, το έργο Ο γιατρός της τιμής του, που γράφτηκε τον ισπανικό «χρυσό αιώνα», συγκεκριμένα το 1635, είναι ένα «δράμα τιμής» που ακροβατεί μεταξύ του σκοτεινού και του ποιητικού, του φιλοσοφικού και του κωμικού, και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Θωμά Μοσχόπουλου. Το έργο διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Πέδρο της Καστίλης (1350-1369), ο οποίος και επισκέπτεται τη Σεβίλλη. Εκεί θα συναντήσει ξανά έναν έρωτα από το παρελθόν του, τη δόνια Μενθία, και σύντομα θα δημιουργηθεί ένα ερωτικό τρίγωνο, μια και αυτή είναι παντρεμένη πλέον με τον Σεβιλλιάνο Γκουτιέρε Αλφόνσο ντε Σολίς, που θα οδηγήσει τους ήρωες σε ένα ηθικό και πνευματικό τέλμα.

21/11-17/4, θέατρο Πόρτα, λεωφ. Μεσογείων 59, Αμπελόκηποι, είσοδος: 10-20 ευρώ

«Νόρα», του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου

Η διασκευή του Θεόδωρου Τερζόπουλου πάνω στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν (ο κριτικός της «Guardian» Michael Billington κάνει λόγο για «τελετουργικό μινιμαλισμό») ανεβαίνει για τρίτη σεζόν φέτος και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Η πρωταγωνίστρια Νόρα (Σοφία Χιλλ), μέσα από την αντιπαράθεση και την τριβή με τον σύζυγό της Τόρβαλντ, καταφέρνει να ξεπεράσει τον σκόπελο του κοινωνικού συστήματος αξιών και να δραπετεύσει προς το άγνωστο. Έτσι, το εγώ, ως κοινωνική κατασκευή, δίνει τη θέση του στον αληθινό εαυτό, που προσπαθεί να αναπνεύσει.

19/11-16/1, θέατρο Άττις, Λεωνίδου 7, Αθήνα, είσοδος: 10-15 ευρώ

«Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου

Το κείμενο της αρχαία ελληνικής γραμματείας στα χέρια της Έλενας Μαυρίδου μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο δραματοποιημένο εικαστικό-μουσικό δρώμενο. Η σκηνοθέτις, μέσα από την προσέγγισή της, επιδιώκει να δει τι γίνεται όταν τα φώτα κλείσουν και οι θεατές συλλογίζονται το αδιέξοδο της ύπαρξης. Η φωνή του Διόνυσου είναι αυτή που μας συνδέει με τα ζωώδη ένστικτά μας σε μια παράσταση όπου συνυπάρχουν η σύγχρονη και η παραδοσιακή μουσική μαζί με φιγούρες θεάτρου σκιών. Με τους Έλενα Μαυρίδου, Δημήτρη Μανδρινό, Δήμητρα Κούζα, Χριστίνα Μαριάνου.

22/11-30/4, θέατρο Χώρος, Πραβίου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 10-15 ευρώ

«Η φάρμα των ζώων» του Τζορτζ Όργουελ, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη

Ένα από τα πλέον δημοφιλή μυθιστορήματα του προηγούμενου αιώνα αλλά και το πλέον κατάλληλο κείμενο για μια εισαγωγή στον λογοτεχνικό σύμπαν του Τζορτζ Όργουελ, η Φάρμα των Ζώων διασκευάζεται για άλλη μια φορά για το θέατρο και ανεβαίνει από το Εθνικό Θέατρο. Ο Άρης Μπινιάρης μαζί με τον Βύρωνα Θεοδωρόπουλο «πειράζουν» την ούτως ή άλλως διαχρονική αλληγορία της Φάρμας των Ζώων ώστε να την προσαρμόσουν στο σήμερα, σε μια παράσταση τη μουσική της οποίας υπογράφει ο Φώτης Σιώτας.

Από 18/11, Θέατρο Rex - Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», Πανεπιστημίου 48, Αθήνα, είσοδος: 10-18 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ - ΜΟΥΣΙΚΗ

«Όμορφη Πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη, σε σκηνική σύνθεση και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη

Όλα τα θέματα που διέτρεξαν το τεράστιο έργο του Μίκη Θεοδωράκη –ο έρωτας, η ξενιτιά, ο θάνατος, η ρωμιοσύνη‒ δίνουν το «παρών» σε αυτήν τη θεατρική-μουσική παραγωγή που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά, αυτήν τη φορά παίρνοντας τη μορφή αφιερώματος στο έργο του σπουδαίου συνθέτη. Ποιητικά κείμενα του Θεοδωράκη, πεζά του σκηνοθέτη Γιώργου Βάλαρη αλλά και μερικά από τα εμβληματικότερα τραγούδια του συνθέτη και κατ’ επέκταση του ελληνικού ρεπερτορίου θα συνδυαστούν στην «Όμορφη Πόλη», που θα ανέβει για δύο μόνο παραστάσεις πριν από την παγκόσμια περιοδεία της. Με τους Κώστα Καζάκο, Λεωνίδα Κακούρη, Κωνσταντίνο Καζάκο, Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργο Βάλαρη, Αιμίλιο Ράφτη, Λήδα Πρωτοψάλτη και τους ερμηνευτές Γλυκερία, Δημήτρη Μπάση, Σαλίνα Γαβαλά και την προσκεκλημένη Μελίνα Ασλανίδου.

19 & 20/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα, είσοδος: 10-45 ευρώ

«The sea between my soul», σε σκηνοθεσία Raed Yassin

Ο Λιβανέζος Raed Yassin φτιάχνει ένα ροκ μιούζικαλ με μαύρο χιούμορ και τη φωνή του πάντα ασυμβίβαστου Alan Bishop. Ερμηνευτές σε αυτό το έργο, που κινείται στα όρια μεταξύ εγκατάστασης και θεάτρου, είναι ταριχευμένα ζώα που τραγουδούν την ιστορία τους παίρνοντας μια εξανθρωπισμένη μορφή, όπως συμβαίνει συχνά σε διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού. Φολκ και ροκ, λυρικό και κακόφωνο, ένα έργο που κάνει τα ζώα τα εικονικά μας άβαταρ για να μιλήσει για το δικό μας «εδώ και τώρα».

19-21/11, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα, είσοδος: 5-8 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«Ένα Ένα», του Θανάση Δεληγιάννη

Τα επαρχιακά κέντρα διασκέδασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νεοελληνικής κουλτούρας, έχοντας αποκτήσει πια το status της cult μυθολογίας. Το «Ένα Ένα» αποτελεί ένα τέτοιο φανταστικό επαρχιακό κέντρο περασμένων δεκαετιών, στο οποίο το κλαρίνο ανοίγει διάλογο με τον αυτοσχεδιασμό, την ηλεκτρονική μουσική αλλά και τα field recordings, ενώ θεατές και θέαμα αλλάζουν συνεχώς ρόλους. Οι ερμηνευτές μεταμορφώνονται, ενώ και το κοινό γίνεται μέρος της παράστασης σε αυτό το ιδιότυπο πανηγύρι που θα στηθεί στη Στέγη.

17-20/11, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, Αθήνα, είσοδος: 5-12 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Monolink live in Athens

Στο μουσικό σύμπαν του Monolink το αναλογικό με το ψηφιακό μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Με έδρα του το Βερολίνο, ο κατά κόσμον Steffen Linck, χωρίς να ξεχνά το κιθαριστικό, φολκ και μπλουζ παρελθόν του, κινείται με ευκολία στο πεδίο της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Οι παραγωγές του γράφονται κατά κύριο λόγο μέσα από τζαμαρίσματα αρχικά, πριν τους δώσει την υπνωτιστική, ηλεκτρονική χροιά που τις χαρακτηρίζει. Στα live του παίζει τα κομμάτια σε πραγματικό χρόνο και δημιουργεί μια dancefloor εμπειρία, όπως ακριβώς θα κάνει και στην Αθήνα, στο Fuzz.

20/11, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209, Ταύρος, είσοδος: 28-33 ευρώ

Παιδί Τραύμα live

«Απόψε θα χορέψουμε. Πρέπει να χορέψουμε» προτρέπει το Παιδί Τραύμα, το προσωπικό μουσικό πρότζεκτ που εξελίχθηκε σε μπάντα. Με όχημα τον ελληνικό στίχο που βρίσκει τη θέση του κάπου ανάμεσα στον Παύλο Παυλίδη και τον The Boy και έχοντας στις αποσκευές του τον περσινό του δίσκο «Θα καταστρέψω τον κόσμο», το Παιδί Τραύμα θα παρουσιάσει, μαζί με την μπάντα του, ζωντανά στη σκηνή του six d.o.g.s υλικό από αυτό αλλά και το πρώτο του άλμπουμ, τις «Μυστικές χορευτικές κινήσεις».

20/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

#RevoltingBodies // «ABROSEXUAL» του Κωνσταντίνου Κωτσή

Τα «Cabinets of curiosities» θεωρούνται ο πρόδρομος της έννοιας των μουσείων και των συλλογών, μια και αποτέλεσαν ιδιωτικές συλλογές αξιοπρόσεκτων αντικειμένων τον δέκατο έκτο αιώνα. Στο πλαίσιο του #RevoltingBodies, ο Κωνσταντίνος Κωτσής επιχειρεί να μας εισαγάγει στο «Cabinet of curiosities» του συλλέκτη Θέμη Ραγιά μέσα από την εγκατάσταση «Abrosexual». Πρόκειται για μια συλλογή από κομψά αντικείμενα, τα οποία ωστόσο κουβαλούν νοήματα ρευστά. Έτσι, τα objets d’art του συλλέκτη βρίθουν συμβολισμών, κινούμενα από την παραδοσιακή τέχνη μέχρι τη μαζική παραγωγή, ακολουθώντας παράλληλα το εθνικό αφήγημα της Ελλάδας από τον Μεσοπόλεμο κι έπειτα.

17-20 & 24-26/11, ATOPOS cvc, Σαλαμίνος 72, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης

Ειρήνη Ηλιοπούλου, «Τόποι Επιθυμίας»

Σε καθεμία από τις είκοσι ατομικές της εκθέσεις η εικαστικός Ειρήνη Ηλιοπούλου επιχειρεί να ρίξει μια ευαίσθητη, αλλά φιλοσοφημένη ματιά σε όλα όσα θεωρούμε γνωστά. Στην παρούσα έκθεση συγκεντρώνονται τοπία σε είκοσι τρία λάδια και ακουαρέλες μεγάλων διαστάσεων και τριάντα πέντε μικρές ακουαρέλες. Για την ίδια τη ζωγράφο, η επιθυμία είναι ένας όμορφος τόπος που ανήκει στη σφαίρα του ουτοπικού και συνδέεται άρρηκτα με την ίδια την έννοια της δημιουργίας, εφόσον, όπως λέει η ίδια: «Η ουτοπική επιθυμία για γνώση αυτού που δεν είναι ακόμα γνωστό είναι ο άξονας και ο λόγος που ζωγραφίζω».

18/11-14/12, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

Jimmie Durham στην Batagianni Gallery

Σε κάθε διάσταση της δράσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας του ο ακτιβιστής, ποιητής, περφόρμερ και λογοτέχνης Jimmie Durham αναζητά ό,τι υπάρχει πέρα από τη γλώσσα, για να φτάσει στη σχέση μεταξύ φόρμας και έννοιας. Στα έργα της έκθεσης που θα εγκαινιάσει τον νέο χώρο της Batagianni Gallery ο καλλιτέχνης επιχειρεί μια πολυμεσική προσέγγιση. Σχέδια, βίντεο και γλυπτικές εγκαταστάσεις συνδυάζονται συχνά με γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα.

20/11-22/1, Batagianni Gallery, Αντήνορος 17, Παγκράτι, είσοδος ελεύθερη κατόπιν ραντεβού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Terry Tsiolis: Portraits

Αφήνοντας στην άκρη τη θητεία του στη φωτογραφία μόδας, ο Terry Tsiolis στο εν λόγω πρότζεκτ του επέλεξε να επικεντρωθεί στο δίπολο φωτογράφος - μοντέλο. Το μήνυμα ήταν απλό: «Γεια σας! Θα βρίσκομαι στο στούντιό μου την [ημερομηνία] για φωτογράφιση πορτρέτων. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Ανεξάρτητα από ηλικία, χρώμα, μέγεθος, φύλο ή θρησκεία. Επικοινωνήστε μαζί μου, εάν ενδιαφέρεστε». Αυτό που προέκυψε ήταν μια σειρά φωτογραφιών και σύντομων βίντεο που αποτυπώνουν τους συμμετέχοντες όπως ακριβώς είναι: χωρίς ενδυματολογικές επιταγές, με τον χαρακτήρα καθενός να βρίσκεται στο προσκήνιο και τη συμπερίληψη να χαρακτηρίζει το σύνολο το πρότζεκτ.

18/11-5/12, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Αθήνα, είσοδος: 3-6 ευρώ

ΠΑΡΤI

United in techno

Ύστερα από το εκκωφαντικό του opening, τo mobile party του United in Techno μπαίνει στον «Ναό» για άλλο ένα Σάββατο που η μουσική θα ακούγεται και θα χορεύεται δυνατά. Στο line-up της βραδιάς οι Ayshel, BMSK, Jerm, Nemmett (live) και RENA.

20/11, Temple Athens, Ιάκχου 17, Αθήνα, είσοδος 8 ευρώ

Seds w/ Oliver Huntemann

Ο Γερμανός παραγωγός Oliver Huntermann έχει μακρά πορεία στην ηλεκτρονική μουσική. Παιδί της acid house και του rave, ξεκίνησε από κει τα πρώτα του techno βήματα, που τον οδήγησαν από τα remixes και τις παραγωγές για ονόματα όπως οι Chemical Brothers, Depeche Mode και Underworld στο βερολινέζικο Watergate και από κει στο πρότζεκτ Rekorder 7.1. μαζί με τον Stephan Bodzin, αλλά και στη δημιουργία του δικού label Senso Sounds. Με όλη αυτή την εμπειρία στο οπλοστάσιό του, ανεβαίνει στη σκηνή του gig space του six d.o.g.s. για μια ξεχωριστή και δυνατή βραδιά που θα πλαισιώσουν οι Artemios, Petros Odin, The Man with The Speaker.

19/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 12-15 ευρώ