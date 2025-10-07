Ξεπέρασε τα 3.970 δολάρια ο χρυσός – Νέο ιστορικό ρεκόρ στις διεθνείς αγορές

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ την Τρίτη, αγγίζοντας τα 3.977 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο εν μέσω αβεβαιότητας στις ΗΠΑ και αυξανόμενων προσδοκιών για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων.

Η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί περισσότερο από 50% από τις αρχές του έτους, εν μέσω ισχυρής ζήτησης από κεντρικές τράπεζες, αύξησης των επενδύσεων σε ETF και αποδυνάμωσης του δολαρίου. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, που έχει οδηγήσει σε μερική αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης, τροφοδοτεί περαιτέρω τη ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια».

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) λειτουργούν υποστηρικτικά για τον χρυσό, καθώς μειώνουν την ελκυστικότητα του δολαρίου και των ομολόγων.

Τη Δευτέρα, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή της για την τιμή του χρυσού στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026, επικαλούμενη ισχυρές εισροές σε επενδυτικά κεφάλαια και αυξημένες αγορές από κεντρικές τράπεζες.

Με πληροφορίες από CNBC

