Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η πληρωμή - Πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά

Σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, πιστώνεται η προκαταβολή για το επίδομα θέρμανσης σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων καταβάλλεται το 60% του ποσού που είχαν λάβει την προηγούμενη χρονιά, ενώ για όσους εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50%. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 σχετίζονται με την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος.

Το συνολικό ύψος του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ σε περιοχές που πλήττονται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται σε έναν μηχανισμό που λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Συγκεκριμένα, το βασικό ποσό πολλαπλασιάζεται με τον λεγόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας», ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με την ένταση του ψύχους.

Επιπλέον, το τελικό ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τους δικαιούχους που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα, όπου ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται επιπρόσθετη προσαύξηση 25%.

Επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος έχουν ορισθεί ως:

σήμερα: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

31 Ιουλίου 2026: Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή.

Ενδεικτικά οι δικαιούχοι θα λάβουν:

Παλιός δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% αυτού του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες και τη συνολική κατανάλωση καυσίμων μέχρι τον Μάιο.

Νέος δικαιούχος που διαμένει σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ ως επίδομα, θα λάβει ως προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού που του αναλογεί, δηλαδή 100 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα.

Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378 αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα τα ποσά για μία οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 715 ευρώ και ηλεκτρικού ρεύματος 906 ευρώ. Με δύο παιδιά τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 865 και 1.057 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ