Επίδομα θέρμανσης: Πληρώθηκε η πρώτη δόση - Ποιοι παίρνουν 20% επιπλέον ενίσχυση

Την πρώτη δόση από το επίδομα θέρμανσης έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Επίδομα θέρμανσης λαμβάνουν δικαιούχοι σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται σε έναν μηχανισμό που λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Συγκεκριμένα, το βασικό ποσό πολλαπλασιάζεται με τον λεγόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας», ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με την ένταση του ψύχους.

Επίδομα θέρμανσης: Υψηλότερα ποσά στις ψυχρές περιοχές

Το ύψος του εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ για τις πιο εύκρατες περιοχές, ενώ για τους κατοίκους των πιο ψυχρών περιοχών μπορεί να φθάσει και τα 1.200 ευρώ.

Παράλληλα, για τις οικογένειες με παιδιά προβλέπεται προσαύξηση 25% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ εκείνοι που διαμένουν σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση κατά 20%.

Οι δικαιούχοι που είχαν λάβει επίδομα και την περσινή χρονιά εισέπραξαν προκαταβολή 60% του ποσού που έλαβαν πέρυσι, ενώ οι νέοι το 50%.

Επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Συνολικά επιδοτήθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, με τη δεύτερη και τελευταία δόση του επιδόματος θέρμανσης να καταβάλλεται στις 29 Μαΐου.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος έχουν ορισθεί ως:

23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

31 Ιουλίου 2026: Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.