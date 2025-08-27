Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες - Μέχρι τι ώρα οι ενστάσεις

Αναρτήθηκαν χθες, Τρίτη 26 Αυγούστου, οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων καθώς και το μητρώο παρόχων του προγράμματος voucher αγοράς βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ.

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Μέχρι τι ώρα οι ενστάσεις

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση σήμερα, Τετάρτη 27/8, από ώρα 08:00 έως ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση, πατώντας ΕΔΩ.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, με ηλεκτρονική σάρωση, σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν εξετάζονται.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.09.2025 έως τις 31.12.2025.

Με το voucher, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων.