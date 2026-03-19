Youth Pass: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η ημερομηνία πληρωμής

Μέσα στο επόμενο διάστημα ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Youth Pass.

Πρόκειται για τo «μέτρο ενθάρρυνσης και εισαγωγής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενίσχυσης του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και εξοικείωσης των νέων με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών», όπως αναφέρει η περιγραφή του voucher από την επίσημη πλατφόρμα της κυβέρνησης.

Η οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ αφορά νέους 18 και 19 ετών και η αίτηση θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/youthpass, η οποία – σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, αναμένεται να ανοίξει την 1η Απριλίου.

Youth Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται, πως όσοι είναι σήμερα 19 ετών και έχουν ήδη λάβει το Youth Pass την προηγούμενη χρονιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σε αντίθεση με τους 18χρονους, που πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της υποβολής, για να λάβουν τη χρηματική ενίσχυση.

Youth Pass: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

Η πίστωση των 150 ευρώ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαΐου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώνονται κατά την αίτηση. Δεν αποκλείεται μικρή καθυστέρηση μίας ή δύο ημερών.

Πώς χρησιμοποιείται το Youth Pass

Η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή ψηφιακής κάρτας, η οποία ενεργοποιείται μετά την πίστωση του ποσού.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

Τουρισμός

Πολιτισμός

Μεταφορές

Το Youth Pass αποτελεί μέτρο στήριξης των νέων, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες.

