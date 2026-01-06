Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένονται οι πληρωμές στις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Η πληρωμή για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 προγραμματίζεται- με βάση τον σχεδιασμό του e ΕΦΚΑ- για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Οι πληρωμές- που αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις- θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων και το ταμείο.

Στα καταβαλλόμενα ποσά περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες αυξήσεις, η μειωμένη φορολογική παρακράτηση και συνολικά οφέλη που, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, αν και η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι αυτή που ανακοινώνεται από τον φορέα, τα ποσά συνήθως εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και μετά τις 5 μμ, μέσω των ΑΤΜ.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε πληρώνονται

Για τους μη μισθωτούς, δηλαδή τους ασφαλισμένους στους πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι συντάξεις θα καταβληθούν στις 27 Ιανουαρίου.

Την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 27 Ιανουαρίου, θα πληρωθούν και οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν ενταχθεί στο σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, μέσω του ΟΠΣ ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση.

Στις 29 Ιανουαρίου, θα πιστωθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και του Δημοσίου.

Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 29 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν επίσης οι συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Στο ίδιο χρονοδιάγραμμα με το Δημόσιο εντάσσονται και οι προσωρινές συντάξεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή προκαταβολής σύνταξης σε όσους αποχωρούν από την εργασία τους λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.