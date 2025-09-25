ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι και ποιες ανησυχίες εκφράζουν οι καταναλωτές

Το «ψηφιακό πορτοφόλι» θα μπορεί να δημιουργηθεί όχι μόνο μέσω τραπεζών, αλλά και από δημόσιους φορείς

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου 2023 την πρώτη φάση προετοιμασίας για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει το ψηφιακό ισοδύναμο των μετρητών.

Σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα, το νέο μέσο πληρωμής θα εκδίδεται από την ίδια την ΕΚΤ, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ίση αξία με το φυσικό νόμισμα. Θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε καθημερινές συναλλαγές εντός και εκτός συνόρων, τόσο online όσο και offline, με τις πληρωμές χωρίς σύνδεση να προσφέρουν επίπεδο ιδιωτικότητας αντίστοιχο με τα μετρητά.

Το «ψηφιακό πορτοφόλι» θα μπορεί να δημιουργηθεί όχι μόνο μέσω τραπεζών, αλλά και από δημόσιους φορείς, όπως τα ταχυδρομεία, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς ή κατάθεση μετρητών.

Τι ζητούν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC), στην οποία συμμετείχαν και οι ελληνικές οργανώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ, οι πολίτες θέτουν συγκεκριμένες προτεραιότητες για το ψηφιακό ευρώ:

  • Ασφάλεια και αξιοπιστία (55%): Το 22% των ενηλίκων και το 18% των εφήβων στην Ευρώπη έχουν πέσει θύματα απάτης στις ψηφιακές πληρωμές τα τελευταία πέντε χρόνια. Στην Ελλάδα, το 14,8% δηλώνει ότι υπέστη τουλάχιστον μία τέτοια επίθεση.
  • Ευκολία στη χρήση (53%): Πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα και δυσκολίες κατανόησης.
  • Μηδενικές ή χαμηλές χρεώσεις (49%): Το 87% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ψηφιακές πληρωμές πρέπει να είναι δωρεάν.
  • Προστασία της ιδιωτικότητας: Το 81% των ενηλίκων ανησυχεί για πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
  • Άμεση αποζημίωση σε περίπτωση απάτης (44%).
  • Διατήρηση των μετρητών: Το 85% ζητά να παραμείνουν σε ευρεία χρήση, εκφράζοντας φόβους απώλειας του δικαιώματος επιλογής μεθόδου πληρωμής.

Η συζήτηση γύρω από το ψηφιακό ευρώ παραμένει ανοιχτή, με τους καταναλωτές να ζητούν εγγυήσεις για ασφάλεια, ιδιωτικότητα και προσβασιμότητα, ώστε να αποδεχθούν τη μετάβαση στη νέα εποχή των πληρωμών.
 

