Επίδομα παιδιού Α21: Λήγει η προθεσμία για την αίτηση των έξι δόσεων του 2025

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους γονείς που επιθυμούν να κατοχυρώσουν το Επίδομα Παιδιού Α21 για το 2025, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων κλείνει την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00.

Όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους χάνουν οριστικά το δικαίωμα καταβολής των έξι δόσεων που αντιστοιχούν στο προηγούμενο έτος.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τον αριθμό των παιδιών και το οικογενειακό εισόδημα.

Πρόκειται για αναδρομική καταβολή, καθώς οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά έξι δόσεις για ολόκληρο το 2025, με την πληρωμή να προγραμματίζεται για τις 30 Ιανουαρίου 2026. Η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026.

Επίδομα παιδιού Α21: Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων idika.gr και opeka.gr, με χρήση των κωδικών Taxisnet. Το ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια προκύπτει από τα παιδιά που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το 2025 και το οικογενειακό εισόδημα του 2024.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητη η καταχώριση των στοιχείων της σχολικής μονάδας κάθε παιδιού, της τάξης φοίτησης και του αριθμού μητρώου μαθητή. Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ζητείται η προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση πρέπει να οριστικοποιηθεί, καθώς η απλή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη υποβολή.

Για όσους υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση, η πληρωμή του επιδόματος για το 2025 θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2026. Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά τον Μάρτιο του 2026 για τις αιτήσεις που αφορούν το επίδομα της επόμενης χρονιάς.

Ποσά επιδόματος

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό κυμαίνεται στα 70, 42 ή 28 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα. Για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, το επίδομα ανέρχεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα.

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει μια οικογένεια διαμορφώνεται στα 70 ευρώ για ένα παιδί, στα 140 ευρώ για δύο παιδιά και στα 280 ευρώ για τρία παιδιά.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Βασική προϋπόθεση είναι τα παιδιά να φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Για τη λήψη του μέγιστου ποσού, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Ένα παιδί: έως 10.500 ευρώ

Δύο παιδιά: έως 12.000 ευρώ

Τρία παιδιά: έως 13.500 ευρώ

Τέσσερα παιδιά: έως 15.000 ευρώ

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Η ΑΑΔΕ αντλεί αυτόματα τα εισοδήματα όλων των μελών της οικογένειας από τις φορολογικές δηλώσεις και υπολογίζει το συνολικό δικαιούμενο ποσό μέσω της πλατφόρμας Α21. Το ποσό αφορά το σύνολο της οικογένειας και δεν κατανέμεται ανά μέλος.