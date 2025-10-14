Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για το έτος 2025 (χρήση 2024) πραγματοποιείται αυτή την περίοδο μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι υπόχρεοι σε αρχική Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. με ημερομηνία ανάληψης από 28.02.2023 και μεταγενέστερες και σε ετήσια Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. των ετών α) 2023 (χρήση 2022), β) 2024 (χρήση 2023) και γ) 2025 (χρήση 2024 όταν ξεκινήσει η υποβολή), οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε κατάλογο υπόχρεων από τους φορείς τους,έχουν πλέον τη δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Σημειώνεται ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα διασυνδέονται με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του πόθεν έσχες σταδιακά και εντός της εφαρμογής παρέχεται η λίστα των διασυνδεδεμένων οργανισμών και ιδρυμάτων από τους/α οποίους/α είναι εφικτή η αυτόματη άντληση στοιχείων.

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Η υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και Δ.Ο.Σ. 2025 (χρήση 2024) είχε ημερομηνία έναρξης την 1η Αυγούστου 2025 και ημερομηνία λήξης, την 31η Οκτωβρίου 2025.

Επισημαίνεται ότι για τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συμπεριληφθεί σε μηνιαίο ή ετήσιο κατάλογο από τους φορείς τους, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία από όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Η νέα πλατφόρμα του ν. 5026/2023 αξιοποιεί διαλειτουργικότητα με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Διαπιστωτική Απόφαση Διαλειτουργικότητας ΦΕΚ 5921/Β/24-10-2024) για την υποστήριξη της συμπλήρωσης των ΔΠΚ από τους υπόχρεους.

Επιπλέον, οι σύζυγοι των υπόχρεων προσώπων καθίστανται πλέον αυτοτελώς υπόχρεοι και οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν διακριτές ΔΠΚ.

Πατήστε ΕΔΩ για τη δήλωση πόθεν έσχες

