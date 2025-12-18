ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Λήγει αύριο η προθεσμία για την πληρωμή του - Πώς να το υπολογίσετε

Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που δεν λάβετε το δώρο Χριστουγέννων

The LiFO team
The LiFO team
Δώρο Χριστουγέννων 2025: Λήγει αύριο η προθεσμία για την πληρωμή του - Πώς να το υπολογίσετε Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Προθεσμία έως αύριο, Παρασκευή (19/12) έχουν οι εργοδότες για να καταβάλλουν στους εργαζομένους τους το φετινό δώρο Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τον νόμο, το δώρο πρέπει να πιστώνεται στους λογαριασμούς των εργαζομένων έως και την 21η Δεκέμβρη, ωστόσο φέτος επειδή πέφτει Κυριακή, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Δεκεμβρίου.

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου (μισθός ή ημερομίσθιο) και αφορά το διάστημα 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται 

Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το δώρο, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του εργοδότη.

Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οικονομία

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στεγαστικό: Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης - Στο επίκεντρο εργαζόμενοι στην επαρχία και βραχυχρόνια μίσθωση

Οικονομία / Στεγαστικό: Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης - Στο επίκεντρο εργαζόμενοι στην επαρχία και βραχυχρόνια μίσθωση

Όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τα εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα
THE LIFO TEAM
ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Οικονομία / Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών πετρελαιοειδών - Το άτομο που τις ελέγχει και η σχέση με τη Ρωσία

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα λάβει μέριμνα για τους εργαζόμενους στις εταιρείες προκειμένου να απελευθερωθούν τα αναγκαία κεφάλαια για να πληρωθούν οι μισθοί
THE LIFO TEAM
Το υψηλό κόστος στέγασης στην Ευρώπη μοιάζει με «νέα πανδημία», λέει ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Οικονομία / Το υψηλό κόστος στέγασης στην Ευρώπη μοιάζει με «νέα πανδημία», λέει ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Ο Ζάουμε Κολμπόνι, μαζί με άλλους 16 δημάρχους ευρωπαϊκών πόλεων, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει έκτακτους πόρους για την κατασκευή προσιτών κατοικιών
THE LIFO TEAM
 
 