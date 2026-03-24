Ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που μεταξύ άλλων, αφορά τα πρόστιμα στα ΜΜΜ και τα ταξί.

«Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου.

Πέρασαν επίσης, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άρθρα 41 (περί ανακλήσεων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ), 52 (Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό) και 67 (ηλεκτροκίνηση ταξί) με 158 θετικές ψήφους έναντι 132 αρνητικών, επί συνόλου 290 ψηφισάντων βουλευτών.

«Η κυβέρνηση και η ΝΔ αποδεικνύει κάθε μέρα με πράξεις, και όχι με λόγια, ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και τους επαγγελματικούς φορείς» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Κυρανάκης, που σημείωσε ότι υιοθέτησε προτάσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απάντησε εκ νέου στην κριτική επί των άρθρων που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση των ταξί, το ποινικό μητρώο των οδηγών ταξί και τις ρυθμίσεις για τα ΕΙΧ με οδηγό.

Πόσο αυξάνεται το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα ΜΜΜ

Σε ό,τι αφορά την εισιτηριοδιαφυγή, για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο ορίζεται πλέον σε 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και σε 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

«Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη».

Αρμόδιοι για τους ελέγχους ορίζονται οι εντεταλμένοι ελεγκτές κομίστρου των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων φορέων (ιδιώτες), στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας υπεύθυνος φορέας παραμένει ο ΟΑΣΑ, ενώ για τη Θεσσαλονίκη ο ΟΣΕΘ.

Τα πρόστιμα που δεν θα εξοφλούνται εγκαίρως, θα βεβαιώνονται πλέον στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας, σύμφωνα με το υπουργείο, την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και τη συμμόρφωση των επιβατών.

Αυστηρές ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για αυστηρότερες κυρώσεις στις περιπτώσεις επιθέσεων κατά ελεγκτών και προσωπικού των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με τις νέες ρυθμίσεις, ενισχύεται το πλαίσιο αποτροπής τέτοιων φαινομένων, αποστέλλοντας «μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία».

Οι επιθέσεις κατά εργαζομένων δεν θεωρούνται πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αντιμετωπίζονται ως πράξεις που πλήττουν τη συνολική λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών. Πλέον, οι σχετικές υποθέσεις θα διώκονται αυτεπάγγελτα.

