Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα ΜΜΜ - Τι αλλάζει

Αυστηρότερα πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ χωρίς να φέρουν επικυρωμένο εισιτήριο φέρνει νομοσχέδιο.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιβολής προστίμων για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και πρόστιμα-ποινές για τις φθορές σε εγκαταστάσεις δημόσιων μεταφορών.

Σκοπός του παρόντος είναι:

α) η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του εκσυγχρονισμού και της αυστηροποίησης του πλαισίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησής τους,

β) η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των συγκοινωνιακών φορέων προς όφελος της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών,

γ) η βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της αποδοτικότητας των επιβατικών μεταφορών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη βιώσιμη κινητικότητα,

δ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών,

ε) η επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων,

στ) η προώθηση ολοκληρωμένων και βιώσιμων πολιτικών αστικής κινητικότητας με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις,

ζ) η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και

η) η βελτίωση του πλαισίου για τις Πρότυπες Προτάσεις.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η τροποποίηση των διαδικασιών τεχνικού ελέγχου και του πλαισίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, ιδίως μέσω του ελέγχου μικροσωματιδίων και της επικαιροποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας,

β) η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας των συγκοινωνιακών φορέων,

γ) η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των επιβατικών μεταφορών,

δ) η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των οδικών - εμπορευματικών μεταφορών,

ε) η τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της ηλεκτροκίνησης και

στ) η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα ΜΜΜ

Σε ό,τι αφορά την εισιτηριοδιαφυγή, για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο ορίζεται πλέον σε 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και σε 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

«Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη».

Αρμόδιοι για τους ελέγχους ορίζονται οι εντεταλμένοι ελεγκτές κομίστρου των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων φορέων (ιδιώτες), στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας υπεύθυνος φορέας παραμένει ο ΟΑΣΑ, ενώ για τη Θεσσαλονίκη ο ΟΣΕΘ.

Τα πρόστιμα που δεν θα εξοφλούνται εγκαίρως, θα βεβαιώνονται πλέον στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας, σύμφωνα με το υπουργείο, την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και τη συμμόρφωση των επιβατών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 21:00.