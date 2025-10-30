Νυχτερινό ρεύμα: Ποιες ώρες θα είναι φθηνότερο

Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος, ή αλλιώς το νυχτερινό ρεύμα.

Σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που κοστολογείται πιο φθηνά.

Το νέο διζωνικό σύστημα θα έχει ισχύ έως την 31η Μαρτίου του 2026 και σε σχετική ενημέρωση από τη ΔΕΔΔΗΕ αναρτήθηκε το ωράριο, το οποίο θα αποτελείται από τη μεσημβρινή και τη νυχτερινή ζώνη, από Δευτέρα έως και Κυριακή.

Συγκεκριμένα, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο – από Νοέμβριο έως Μάρτιο:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Θερινό ωράριο – από Απρίλιο έως Οκτώβριο:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.