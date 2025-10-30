ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νυχτερινό ρεύμα: Ποιες ώρες θα είναι φθηνότερο

Πότε τίθεται σε ισχύ το νέο διζωνικό σύστημα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου το νυχτερινο ρεύμα / Φωτ. αρχείου: Unsplash
Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος, ή αλλιώς το νυχτερινό ρεύμα.

Σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που κοστολογείται πιο φθηνά.

Το νέο διζωνικό σύστημα θα έχει ισχύ έως την 31η Μαρτίου του 2026 και σε σχετική ενημέρωση από τη ΔΕΔΔΗΕ αναρτήθηκε το ωράριο, το οποίο θα αποτελείται από τη μεσημβρινή και τη νυχτερινή ζώνη, από Δευτέρα έως και Κυριακή.

Συγκεκριμένα, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Χειμερινό ωράριο – από Νοέμβριο έως Μάρτιο:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

  • Θερινό ωράριο – από Απρίλιο έως Οκτώβριο:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

 
 
 
