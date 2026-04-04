Κλειστές τράπεζες: Από πότε δεν λειτουργούν λόγω Πάσχα

Κλειστές θα είναι οι τράπεζες για ένα τετραήμερο λόγω Πάσχα 2026.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και ιδιαίτερα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, πολλές δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις υπολειτουργούν ή παραμένουν κλειστές.

Το τετραήμερο με κλειστές τράπεζες

Οι τράπεζες τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παραμένουν κλειστές κατά τις επίσημες αργίες του Πάσχα.

Αυτό σημαίνει πως δεν λειτουργούν τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις στο ωράριο τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, οι τράπεζες είναι κλειστές από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου.

Έτσι, το κοινό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία στα καταστήματα για συναλλαγές, όπως καταθέσεις, αναλήψεις ή πληρωμές.

Παρόλα αυτά, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν βασικές τραπεζικές συναλλαγές μέσω των ΑΤΜ, καθώς και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και εφαρμογών κινητού τηλεφώνου (mobile banking).

Οι υπηρεσίες αυτές διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα, ειδικά σε περιόδους αργιών, όπου η φυσική πρόσβαση σε τραπεζικά καταστήματα είναι περιορισμένη.

Είναι σημαντικό οι πολίτες να προγραμματίσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν την έναρξη των αργιών, ώστε να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις σε πληρωμές ή άλλες συναλλαγές.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους το κλείσιμο των τραπεζών για τη διαχείριση των οικονομικών τους.