Η Ελλάδα «επανέρχεται στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών» μετά από μια δεκαετία

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επιστρέφει στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, μετά από περισσότερο από μία δεκαετία εκτός αυτής, σε μια εξέλιξη που αποτυπώνει τη συνολική μεταστροφή της οικονομίας από τα χρόνια της κρίσης.

Η απόφαση ελήφθη από τον διεθνή οίκο δεικτών MSCI, ο οποίος κατατάσσει τις αγορές ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης και προσβασιμότητάς τους για επενδυτές. Η αναβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2027, έπειτα από σχετική διαβούλευση με διεθνείς επενδυτές, η πλειονότητα των οποίων τάχθηκε υπέρ της αλλαγής.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη συμβολική και πρακτική σημασία, καθώς η Ελλάδα είχε υποβαθμιστεί το 2013, στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους. Δύο χρόνια αργότερα, το 2015, το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέμεινε κλειστό για πέντε εβδομάδες λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, ενώ η αγορά είχε υποστεί δραματική συρρίκνωση και απώλεια εμπιστοσύνης.

Έκτοτε, η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά. Η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το τραπεζικό σύστημα έχει αναδιαρθρωθεί και εμφανίζει ισχυρότερη κερδοφορία και μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με την περίοδο της κρίσης.

Η αναβάθμιση ακολουθεί αντίστοιχες κινήσεις από άλλους διεθνείς οίκους τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να διευρύνει τη βάση των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν σε ελληνικές μετοχές. Πολλά διεθνή επενδυτικά κεφάλαια επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές, γεγονός που σημαίνει ότι η νέα κατηγοριοποίηση μπορεί να αυξήσει τις εισροές κεφαλαίων μακροπρόθεσμα.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν αναμένεται να είναι χωρίς επιπτώσεις. Η αποχώρηση από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών ενδέχεται αρχικά να οδηγήσει σε εκροές από κεφάλαια που επενδύουν αποκλειστικά σε αυτές, ενώ το συνολικό «βάρος» της Ελλάδας σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θα είναι μικρότερο, δεδομένου του μεγέθους της αγοράς.

Παρά τις επιμέρους αβεβαιότητες, η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά που έχει ανακάμψει ουσιαστικά. Η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου υπερβαίνει πλέον εκείνη χωρών όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, ενώ οι συναλλαγές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Ταυτόχρονα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει άνοδο άνω του 300% από τα χαμηλά της πανδημίας το 2020, επίδοση που ξεπερνά εκείνη πολλών ανεπτυγμένων αγορών.

Η αναβάθμιση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εξελίξεων που ενισχύουν την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, όπως η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2025 και το αυξημένο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για μεγάλα έργα και εισηγμένες εταιρείες.

Με πληροφορίες από Bloomberg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Χρηματιστήριο Αθηνών: Πρόταση της Euronext για το σύνολο των μετοχών