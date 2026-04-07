Fuel Pass: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Ξεπέρασαν τις 460.000 οι αιτήσεις

Χωρίς τεχνικά προβλήματα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, με την πρόσβαση στην πλατφόρμα να γίνεται τμηματικά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Σήμερα υπέβαλαν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3, ενώ αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, θα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που τελειώνει σε 4, 5, 6 και 7. Τη Μεγάλη Πέμπτη η διαδικασία θα ανοίξει για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και τις 30 Απριλίου, οπότε και θα κλείσει η πλατφόρμα, η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή για όλους, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, αναμένονται και οι πρώτες εκταμιεύσεις για όσους υπέβαλαν την αίτησή τους την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας. Αντίστοιχα, όσοι έχουν υποβάλει σήμερα την αίτηση για το Fuel Pass, τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν -είτε στην ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό λογαριασμό τους- τη Μεγάλη Πέμπτη.

Fuel Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τα κριτήρια (φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75 % των οδηγών.

Σημειώνεται ότι το Fuel Pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες ντήζελ θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο ντήζελ και το Fuel Pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα (70 λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του Fuel Pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ