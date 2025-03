Fed: Οι δασμοί Τραμπ «καθυστερούν» την πρόοδο κατά του πληθωρισμού

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε την Τετάρτη 19 Μαρτίου ότι οι νέοι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα καταστήσουν πιο δύσκολη την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και την πρώτη των τιμών.

Αν και ο Πάουελ δεν ανέφερε ονομαστικά τον πρόεδρο, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η Fed προετοιμάζεται για δασμούς επί των εισαγωγών που θα δυσχεράνουν τη μάχη της κατά του πληθωρισμού.

«Νομίζω ότι με την άφιξη του πληθωρισμού των δασμών, η περαιτέρω πρόοδος μπορεί να καθυστερήσει», δήλωσε ο Πάουελ.

Επισήμανε ότι μια νέα οικονομική πρόβλεψη της Fed που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη «δεν δείχνει πραγματικά περαιτέρω καθοδική πρόοδο στον πληθωρισμό φέτος, και αυτό οφείλεται πραγματικά στην έλευση των δασμών».

Η Fed αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, στο εύρος του 4,25% έως 4,50%, όπως είχε πράξει και στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου.

Παράλληλα, αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της για την αμερικανική οικονομία. Ειδικότερα, εκτιμά πλέον πως η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας θα είναι της τάξης του 1,7% φέτος, έναντι 2,1% που προέβλεπε μέχρι σήμερα, και αναμένει άνοδο του πληθωρισμού στο 2,7% από 2,5%.

Η Fed αναμενόταν να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για την κατάσταση της οικονομίας και τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ.

Ο Πάουελ περιέγραψε την οικονομική αβεβαιότητα ως «ασυνήθιστα αυξημένη», γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τη Fed καθώς προσπαθεί να προλάβει τις πιθανές αυξήσεις των τιμών.

