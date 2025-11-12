«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις με παρατυπίες

Εκτεταμένες παρατυπίες εντοπίστηκαν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο στοχεύει στην ανακαίνιση κενών κατοικιών και την επαναφορά τους στην αγορά ενοικίασης, όπως αποκάλυψε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, η υπουργός ανέφερε πως κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν πολλαπλές αιτήσεις για τα ίδια ακίνητα, γεγονός που οδήγησε στην ανάκληση 2.978 αιτήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, εκ των οποίων οι 1.200 αφορούσαν την Ηλεία.

Σπίτι δηλώθηκε 20 φορές στο ίδιο πρόγραμμα

«Στην Ηλεία εντοπίστηκε χαρακτηριστική περίπτωση όπου το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από είκοσι διαφορετικούς πολίτες», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας πως οι ανακλήσεις έγιναν πριν εκταμιευθεί οποιαδήποτε προκαταβολή, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η προστασία των δημόσιων πόρων.

«Οι αριθμοί αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Το υπουργείο εντόπισε έγκαιρα τις παρατυπίες και ανέστειλε τις αιτήσεις, προφυλάσσοντας τα χρήματα των φορολογουμένων», υπογράμμισε.

Νέες θέσεις για δικαιούχους

Η υπουργός τόνισε ότι οι πόροι που δεν διατέθηκαν λόγω των ανακλήσεων θα κατευθυνθούν σε νέους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια.

«Αυτή είναι η ουσία της κοινωνικής πολιτικής: δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη των πολιτών», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές για την προσβασιμότητα που περιλαμβάνονται στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία απλουστεύει τις διαδικασίες για άτομα με αναπηρία και ενισχύει τις υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

«Η κοινωνική πολιτική δεν περιορίζεται στην παροχή επιδομάτων. Οφείλει να δημιουργεί συνθήκες ανεξαρτησίας, συμμετοχής και αξιοπρέπειας για όλους», κατέληξε η υπουργός.

