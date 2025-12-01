ΕΛΤΑ: Η απάντηση στα δημοσιεύματα περί αυξήσεων σε επτά στελέχη

«Δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ» τονίζουν με ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ, απαντώντας σε σημερινό δημοσίευμα που έκανε λόγο για αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών της εταιρείας.

Τα ΕΛΤΑ σημειώνουν παράλληλα ότι «η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας» και προσθέτουν πως «οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές».

Ωστόσο, σημειώνεται, «τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ:

«Σε συνέχεια σημερινού δημοσιεύματος, τα ΕΛΤΑ απαντούν τα παρακάτω:

Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας.

Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου».

Υπενθυμίζεται πως τα «Νέα», σε δημοσίευμά τους, ανέφεραν πως «επτά ανώτατοι διευθυντές των ΕΛΤΑ προωθούν για τον εαυτό τους υπερδιπλασιασμό των ετήσιων αποδοχών τους, από 55.812 σε 125.000 ευρώ, χωρίς τα bonus και τις πρόσθετες παροχές. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του ανώτατου management εκτινάσσεται έτσι στα 750.000 ευρώ ετησίως, ενώ για το 2024 οι δαπάνες για μισθούς και μπόνους ανήλθαν ήδη στα 481.000 ευρώ, έναντι 366.000 το 2023».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Τι τροφοδοτεί την αισιοδοξία του Μαξίμου και τι εξακολουθεί να το απειλεί

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Η απάντηση των ΕΛΤΑ για το ασφαλιστήριο 461.000 ευρώ του Σκλήκα