Σκέψεις για φιλοξενία των ΕΛΤΑ στα ΚΕΠ

Η κυβέρνηση εξετάζει λύση συστεγάσεων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στο πλαίσιο του αναθεωρημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης του δικτύου, ώστε να αποφευχθούν μαζικά λουκέτα στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το μοντέλο λειτουργίας «shop in shop» προβλέπει ότι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ μέσα στους χώρους των ΚΕΠ, επιτρέποντας έτσι μείωση των λειτουργικών δαπανών – κυρίως για ενοίκια – και διατήρηση σημείων εξυπηρέτησης σε απομακρυσμένες περιοχές.

Αρχικά, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προέβλεπε το κλείσιμο 158 ταχυδρομείων σε όλη τη χώρα. Μετά την έντονη πολιτική και κοινωνική αντίδραση, καθώς και την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τρίμηνη παράταση λειτουργίας για τα υπό κατάργηση καταστήματα, ώστε να εξεταστούν εναλλακτικές.

Παράλληλα, ορισμένοι δήμοι έχουν ήδη προτείνει να καλύψουν μέρος των λειτουργικών εξόδων (όπως ενοίκια ή ρεύμα), προκειμένου να αποφευχθεί η οριστική παύση λειτουργίας των ταχυδρομείων τους.

Η πλήρης μεταφορά των ταχυδρομικών – και ειδικά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – στα ΚΕΠ θεωρείται προς το παρόν ανέφικτη, λόγω έλλειψης των απαραίτητων υποδομών. Ωστόσο, η μερική συστέγαση θεωρείται ρεαλιστική λύση, που θα μπορούσε να διασφαλίσει παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε νησί και δήμο της χώρας.

Στο τραπέζι παραμένει και η λειτουργία πρακτορείων ΕΛΤΑ από ιδιώτες, μέσω διαγωνισμών, αν και η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το ενδιαφέρον και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Σήμερα, το δίκτυο των ΕΛΤΑ αριθμεί περίπου 410 καταστήματα, μετά το κλείσιμο 46 σημείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή μέρους των υποκαταστημάτων σε μικτά σημεία εξυπηρέτησης, με στόχο τη μείωση κόστους, τη διατήρηση υπηρεσιών για τους πολίτες και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημόσιου ταχυδρομείου.



