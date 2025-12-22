Η Κίνα επιβάλλει δασμούς έως και 42,7% σε γαλακτοκομικά προϊόντα της ΕΕ

Η Κίνα θα επιβάλει προσωρινούς δασμούς έως και 42,7% σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ από την Τρίτη, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης μιας έρευνας, η οποία θεωρείται ευρέως ως αντίποινο για τους δασμούς της ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι δασμοί θα κυμαίνονται από 21,9% έως 42,7% – αν και οι περισσότερες εταιρείες θα πληρώσουν περίπου 30% – και θα στοχεύουν προϊόντα όπως το γάλα και το τυρί, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων εμπορικών σημάτων προέλευσης όπως το γαλλικό ροκφόρ και η ιταλική γκοργκοντζόλα.

Αδικαιολόγητη η απόφαση της Κίνας, σύμφωνα με την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκρινε την απόφαση ως «αδικαιολόγητη και αβάσιμη» και δήλωσε ότι την εξετάζει και θα υποβάλει σχόλια στις κινεζικές αρχές.

«Η εκτίμηση της Επιτροπής είναι ότι η έρευνα βασίζεται σε αμφισβητήσιμες καταγγελίες και ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία και ότι, ως εκ τούτου, τα μέτρα είναι αδικαιολόγητα και αβάσιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Όλοφ Γκιλ.

Η απόφαση της Δευτέρας είναι προσωρινή και ενδέχεται να αναθεωρηθεί όταν εκδοθεί η τελική απόφαση. Η Κίνα μείωσε σημαντικά τους προσωρινούς δασμούς για το χοιρινό κρέας στην τελική της απόφαση την περασμένη εβδομάδα.

Οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ ξέσπασαν το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – η οποία εποπτεύει την εμπορική πολιτική της Ένωσης – ξεκίνησε έρευνα κατά των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής.

Το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στις εισαγωγές μπράντυ, χοιρινού κρέατος και τώρα γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΕΕ, μέτρα που θεωρούνται αντίποινα. Ωστόσο, όπως και με το χοιρινό κρέας, το Πεκίνο έχει μειώσει ή περιορίσει επανειλημμένα τον αντίκτυπο των δασμών του, μεταξύ άλλων απαλλάσσοντας εν μέρει τους μεγάλους παραγωγούς κονιάκ Pernod Ricard, LVMH και Rémy Cointreau μετά την έρευνα για το μπράντυ.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς της ΕΕ επί των ηλεκτρικών οχημάτων ξανάρχισαν αυτό το μήνα. Ωστόσο, οι συνομιλίες είχαν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν την περασμένη εβδομάδα και από τότε δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση.

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Πεκίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Υψηλούς δασμούς θα πληρώσουν πολλές εταιρείες

Η Κίνα εισήγαγε πέρυσι γαλακτοκομικά προϊόντα αξίας 589 εκατ. δολαρίων που καλύπτονται από την τρέχουσα έρευνα, ποσό παρόμοιο με αυτό του 2023.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι βρήκε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΕΕ επιδοτούνται και βλάπτουν τους Κινέζους παραγωγούς. Περίπου 60 εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Arla Foods, ιδιοκτήτρια των εμπορικών σημάτων Lurpak και Castello, θα πληρώσουν δασμούς μεταξύ 28,6% και 29,7%.

Η ιταλική Sterilgarda Alimenti SpA θα πληρώσει τον χαμηλότερο συντελεστή 21,9%, ενώ η FrieslandCampina Belgium NV και η FrieslandCampina Nederland BV θα πληρώσουν τον υψηλότερο συντελεστή 42,7%.

Οι εταιρείες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα θα πληρώσουν τον υψηλότερο συντελεστή.

Η απόφαση είναι πιθανό να γίνει δεκτή με ικανοποίηση από τους Κινέζους παραγωγούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν υπερπροσφορά γάλακτος και πτώση των τιμών, καθώς η μείωση των γεννήσεων και οι πιο συνειδητοποιημένοι ως προς το κόστος καταναλωτές επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση.

Η Κίνα, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός γάλακτος στον κόσμο, προέτρεψε τους παραγωγούς πέρυσι να περιορίσουν την παραγωγή και να μειώσουν τον αριθμό των παλαιότερων και λιγότερο παραγωγικών αγελάδων.

Με πληροφορίες από Guardian

